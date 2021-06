Angst vor Delta-Variante: Neuer Lockdown in Bangladesch

In Bangladesch gilt in der nächsten Woche ein neuer landesweiter Lockdown. Hintergrund ist ein starker Anstieg der Coronavirus-Neuinfektionen mit der Delta-Variante. Bereits ab Montag sollen die ersten Einschränkungen gelten, ab Donnerstag soll dan ein vollständiger, landesweiter Lockdown in Kraft sein. Das öffentliche Leben soll weitgehend heruntergefahren werden. Die Bürger sollen ihre Häuser und Wohnungen nur im Notfall zu verlassen. Nur ärztliche Transporte sollen erlaubt bleiben. Polizei und Armee sollen die Beschränkungen überwachen.

Zuletzt waren die Infektionszahlen in Bangladesch stark angestiegen. Am vergangene Freitag registrierten die Behörden 6.000 Neuinfektionen und über 100 Todesfälle. Das sind die zweithöchsten Zahlen seit Beginn der Pandemie.