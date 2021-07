Pedro Almodóvar wird die diesjährigen Filmfestspiele in Venedig eröffnen - das war bereits bekannt, jetzt wurde auch das restliche komplette Programm der 78. Filmbiennale vorgestellt, die vom 1. bis zum 11. September am Lido stattfindet. Den Jury-Vorsitz hat "Parasit"-Regisseur Bong Joon Ho.

In Almodovárs "Madres paralelas" geht es um zwei schwangere Frauen, die sich vor der Geburt im Krankenhaus ein Zimmer teilen. Beide sind alleinstehend und ungewollt schwanger - die eine, mittelalt, freut sich, die andere, jugendlich, hat Angst. In den Hauptrollen Penelope Cruz und Milena Smit.

US-Kino mit Ridley Scotts "The last Duell" wieder dabei

Nach einem Jahr Corona-Pause wieder dabei: Das US-Kino, unter anderem mit Ridley Scotts "The last Duell", "Das letzte Duell". Ein mittelalterliches Drama, um eine Vergewaltigungsvorwurf und das letzte offizielle Duell zur Beilegung eines Rechtsstreits in Frankreich im 14. Jahrhundert.

Dune von Denis Villeneuve läuft außer Konkurrenz. Die neueste Filmfassung der Wüstenplanet-Romane von Frank Herbert erzählt die Geschichte eines jungen Mannes, der auf den gefährlichsten Planeten des Universums reisen muss, um das Überleben seines Volkes zu sichern.

Fünf italienische Filme im Programm

Außerdem sind fünf italienische Filme zu sehen, darunter "Freaks Out", ein Historien-Fantasy-Drama von Gabriele Mainetti über vier Freunde, die sich plötzlich ohne ihren Zirkusdirektor im faschistischen Rom durchschlagen müssen.