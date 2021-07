Mindestens 19 Verletzte nach schwerem Busunglück auf der A13

Auf der A13 in Brandenburg, südöstlich von Berlin, ist ein Reisebus mit 34 Plätzen verunfallt. Medienberichten zufolge wurde alle 19 Insassen verletzt, zwei von ihnen schwer. Die Schwerverletzten wurden einem Bericht des RBB zufolge in Kliniken in Cottbus und Berlin gebracht. Bei den Reisenden soll es sich um Menschen aus Schweden, Serbien, Israel und Deutschland gehandelt haben.

Der Bus war zwischen den Abfahrten Freiwald und Staakow auf der Höhe des Parkplatzes Krausnicker Berge Ost gegen die Leitplanke gefahren und umgekippt. Zunächst hatte es geheißen, der Bus habe sich überschlagen.

Der Unfall ereignete sich gegen 10 Uhr morgens bei Schönwald (Kreis Dahme-Spreewald). Die Autobahn musste in beiden Richtungen gesperrt werden. Es bildeten sich lange Staus. Mehrere Rettungshubschrauber waren im Einsatz, die Feuerwehr war mit einem Großaufgebot vor Ort.