Mehr als 50.000 Neuinfektionen in Deutschland: Scholz will "2G"

Maskenpflicht und Abstandsregeln: Im Bundestag hat Olaf Scholz für sein neues Gesetzespaket für eine Eindämmung der Pandemie in diesem Winter geworben.

An diesem Donnerstagmorgen hat das RKI einen neuen Rekordwert bei Neuansteckungen in Deutschland gemeldet. 50.196 neuen Coronavirus-Infektionen wurden dem RKI von den Gesundheitsämtern gemeldet, die 7-Tage-Inzidenz liegt bei 249,1 - auch das die höchste Zahl seit Beginn der Pandemie und der Wert steigt zum vierten Tag in Folge.

Am Vortag waren 39.676 Ansteckungen verzeichnet und vor genau einer Woche hatte der Wert bei 33.949 Ansteckungen gelegen. Bereits der Wert vom Mittwoch war ein Höchststand gewesen.

Dabei sich Olaf Scholz für die Einführung der sogenannten 2G-Regeln ausgesprochen, am Arbeitsplatz 3G. Kostenlose Tests sollen wieder eingeführt werden. Scholz appellierte an alle Nicht-Geimpften sich impfen zu lassen. Es gäbe zu viele Menschen, die keinen Schutz haben und viele dieser Personen würden sich in diesem Winter infizieren. Auch wenn andere Länder auf Maßnahmen verzichteten, halte Deutschland sie weiter für erforderlich.

Scholz plädierte auch für mehr Booster-Impfungen. In der kommenden Woche wollen Bund und Länder auf Spitzenebene über die Coronakrise beraten.

Kommt bald die Impfpflicht?

Eine generelle Impfpflicht soll es auch mit der neuen Bundesregierung wohl nicht geben. Eine große Mehrheit der Deutschen befürwortet diese aber - zumindest für bestimmte Berufsgruppen.

In einer Umfrage des Meinungsforschungsinstitut YouGov im Auftrag der Deutschen Presse-Agentur sprachen sich 44 Prozent sogar dafür aus, alle Menschen in Deutschland zur Immunisierung gegen das gefährliche Virus zu verpflichten. Weitere 24 Prozent wollen die Pflicht auf einzelne Berufsgruppen wie Pflegekräfte oder Krankenhauspersonal beschränken. Nur 27 Prozent sind generell gegen eine Impfpflicht.