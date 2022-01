Treffen der Eurogruppe: Sorge vor Rekord-Inflation

In Brüssel wächst die Sorge, dass die Inflation im Dezember aufgrund eines Engpasses auf dem Energiemarkt einen Rekordwert von 5 % erreichen könnte.

Bei dem Treffen der Eurogruppe am Montag in Brüssel versprachen die Finanzminister der EU-Länder weitere haushaltspolitische Anreize für die europäische Wirtschaft und Wachsamkeit gegenüber starken Preissteigerungen.

"Wir gehen davon aus, dass der derzeitige Inflationsdruck im Laufe dieses Jahres nachlassen wird. Wir erwarten dies, weil wir zur Zeit beobachten, dass sich die Lieferketten in einigen Wirtschaftsbereichen weiter verbessern. Auch das höhere Sparniveau, das im vergangenen Jahr eine Rolle beim Preisdruck gespielt hat, hat begonnen sich allmählich abzuschwächen, was im Laufe des Jahres vorraussichtlich so weiter gehen wird", so der Präsident der Eurogruppe Irlands Finanzminister Paschal Donohoe.

Europas Finanzminister haben in Brüssel die wirtschaftliche Lage im Euroraum besprochen.

Die Eurozone steht in diesem Jahr vor einer Verlangsamung des Wirtschaftswachstums, nachdem 2021 die Erholung von der durch die Corona-Pandemie verursachten starken Rezession gerade begonnen hatte.