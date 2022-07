Djokovic tritt im Wimbledon-Finale gegen Kyrgios an

Zum achten Mal steht Novak Djokovic am Sonntag im Finale von Wimbledon. Er bezwang den Briten Cam Norrie mit 2-6, 6-3, 6-2 und 6-4 auf dem Centre Court. Djokovic steht im Finale dem Australier Nick Kyrgios gegenüber. Kyrgios zog ins Finale ein, weil Rafael Nadal sich mit einem Bauchmuskelriss aus Wimbledon zurückgezogen hatte.

Im Finale der Damen am Samstag spielt die Tunesierin Ons Jabeur gegen die Kasachin Jelena Rybakina.

Sportreporter Michael Kurn: "Für beide Spielerinnen ist es ihr erstes Grand Slam Finale. Beide hatten es bisher nur in Grand Slam Viertelfinale geschafft, Jabeur bei den Australian Open 2020 und Rybakina in Roland Garros 2021. Jabeur gewann vor kurzem das Rasenturnier in Berlin, sie hat also die Rasen-Erfahrung. Auf alle Fälle wird es ein spannendes Finale. Wer auch gewinnt, für jede wäre es der erste Grand Slam Titel."

Am Samstag findet auch das Finale der Herren im Doppel statt.

Matthew Ebden und Max Purcell aus Australien gegen die Kroaten Mate Pavic und Nikola Mektic