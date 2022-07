Fußball-EM: Frankreich zeigt Italien beim 5:1 die Grenzen auf

Bei der Fußball-Europameisterschaft der Frauen hat Frankreich einen perfekten Turnierstart hingelegt. Beim 5:1 über Italien ragte vor allem Grace Geyoro von Paris Saint-Germain heraus - die 25-Jährige steuerte drei Tore bei.

Ihre Clubkollegin Marie-Antoinette Katoto sowie Delphine Cascarino von Champions-League-Sieger Olympique Lyon schossen die anderen Tore. Zur Halbzeit stand es bereits 5:0, ehe Martina Piemonte im zweiten Durchgang der Ehrentreffer für Italien gelang.

Damit machten "Les Bleues" einmal mehr deutlich, dass sie zum Favoritenkreis zählen. Die Italienerinnen müssen sich dagegen deutlich steigern, wenn sie die Vorrunde überstehen wollen.

Im anderen Abendspiel der Gruppe D trennten sich Belgien und Island unentschieden 1:1. Berglind Thorvaldsdóttir hatte die Nordeuropäerinnen mit ihrem Treffer in der zweiten Halbzeit in Front gebracht, nachdem sie in der 33. Minute einen Handelfmeter verschossen hatte. Justine Vanhaevermaet verwandelte später einen Foulelfmeter zum Ausgleich für Belgien.

In Gruppe A treffen heute Österreich und Nordirland aufeinander. Gastgeber England spielt gegen Norwegen. Beide haben schon drei Punkte und können bei einem Sieg ins Viertelfinale einziehen - vorausgesetzt, das andere Spiel endet Unentschieden.