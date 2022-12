Druck aus Moskau auf Belarus steigt

Russland gibt Informationen heraus, die andeuten, dass Weißrussland sich der Invasion in der Ukraine anschließen könnte.

Das sagt das Institute for the Study of War. Aber Moskaus Druck auf Minsk schränke die Bereitschaft und den Willen von Belarus, sich im Krieg gegen die Ukraine zu engagieren, ein.

Es sei sehr unwahrscheinlich, dass Weißrussland in absehbarer Zeit in die Ukraine einmarschiere. Eine belarussische Intervention in der Ukraine würde ohnehin nur vorübergehend ukrainische Bodentruppen von anderen Teilen des Kriegsschauplatzes abziehen.

Die Unterstützung des weißrussischen Regimes für Moskau hat Belarus aber natürlich bereits zu einem Mitstreiter im Krieg in der Ukraine gemacht. Präsident Lukaschenko bot den russischen Streitkräften Territorium für die Invasion in der Ukraine im Februar 2022 an.

Dieses Territorium stellte den Russen wichtige Kommunikationswege zur Verfügung, vor allem bei ihrem gescheiterten Vorstoß auf Kiew und ihrem anschließenden Rückzug aus der Nordukraine.

Das Institute for the Study of War sagt, dass Minsk den Russen weiterhin Territorium und Luftraum zur Verfügung stellt, von wo aus die Ukraine mit hochpräzisen Waffen angegriffen werden kann.

Die Bemühungen des Kremls, Belarus unter Druck zu setzen, seien Teil eines langfristigen Plans, nämlich die russische Kontrolle über Belarus auszubauen.

Das ukrainische Widerstandszentrum gibt an, dass 12.000 russische Soldaten in Weißrussland stationiert seien.

Das belarussische Militär hat wahrscheinlich nur eine relativ begrenzte Kapazität, um Soldaten auszubilden, es besteht aus etwa 45.000 aktiven Mitarbeitern.

Lukaschenko erkläre außerdem bestimmte Dinge, so das Institute for the Study of War, um dem Druck aus Russland zu widerstehen, so zum Beispiel behauptet der belarussische Präsident, die Nato bereite einen Angriff auf Belarus vor.