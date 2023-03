Am Ende verliert auch der Dax in Frankfurt an diesem schwarzen Mittwoch 3,27 Prozent. Der CAC 40 in Paris stürzte um 3,58 Prozent ab. Die Mailänder Börse gibt um 4,61 Prozent nach.

Zuvor hatte der Absturz der Schweizer Großbank Crédit Suisse nicht nur an der Börse in Zürich für Entsetzen gesorgt. Die Aktie der Crédit Suisse ist keine zwei Franken mehr wert. Auch die Wall Street eröffnete wegen der Bankenkrise, die vor wenigen Tagen mit der Pleite der Silikon Valley Bank begann, im Minus.

Viele Verantwortliche in Europa versuchen allerdings weiter zu beruhigen.

Dramatischer Absturz von Crédit Suisse

Die Aktie der Credit Suisse verlor mehr als 24 Prozent ihres Wertes, nachdem die Saudi National Bank - die im vergangenen Jahr bei den Schweizern eingestiegen war - angekündigt, dass sie dem angeschlagenen Haus nicht zu Hilfe kommen werde.

Seit Tagen spekulieren Experten über ein mögliches Aus der Crédit Suisse.

In Paris wurden an diesem Mittwoch die Kurse von Société Générale und BNP Parisbas vorübergehend ausgesetzt. Auch die italienischen Banken Monte Dei Paschi und Unicredit stürzten dramatisch ab - und mussten ihren Handel zeitweise unterbrechen.

Viele suchen Zuflucht im US-Dollar

Nach der Pleite der Silikon Valley Bank ging an der Wall Street der Preis für texanisches Öl zurück.

Da viele in diesen unsicheren Zeiten Zuflucht in einer starken Währung suchen, fiel der Euro gegenüber dem Dollar. Auch der Schweizer Franken verlor gegenüber der US-Währung an Wert.