Wieder Extremwetter im Mittleren Westen der USA

Von Euronews mit AP

Nach den tödlichen Tornados warnen Meteorologen wieder vor Extremwetter im Mittleren Westen der USA.

Angesichts trockener Bedingungen im Westen mit erhöhter Brandgefahr und heißen sowie feuchten Bedingungen im Osten sei von Dienstag an erneut mit gefährlichen Unwettern zu rechnen, so die Experten.

Bei den heftigen Wirbelstürmen, die am Wochenende in 11 US-Bundesstaaten gewütet haben, sind mindestens 32 Menschen getötet worden. In den betroffenen Gebieten haben die Aufräumarbeiten begonnen, könnten aber bei diesen Vorhersagen erschwert werden.