Serbien trauert nach zwei Amokläufen - und denkt über Waffengesetze nach

Nach dem zweiten tödlichen Amoklauf in Serbien innerhalb von zwei Tagen ist ein 21 Jahre alter Mann als Verdächtiger festgenommen worden. Mindestens acht Menschen wurden getötet und 14 verletzt, nachdem er offenbar aus seinem Auto heraus das Feuer eröffnet hatte, während er durch die Stadt Mladenovac fuhr.

Das Motiv für den Anschlag vom Donnerstag ist noch nicht bekannt, aber Serbiens Präsident Aleksandar Vucic bezeichnete ihn als "terroristischen Akt": "Dieser neuerliche kriminelle Angriff, der auf einen Anschlag auf unsere Kinder folgte, richtete sich wahllos gegen jeden, der sich zufällig außerhalb einer Jagdhütte, an einem Lagerfeuer oder vor seiner Tür aufhielt. Dies ist ein Angriff auf unser gesamtes Land, und jeder Bürger spürt es."

Die jüngste Schießerei findet inmitten der Trauer um acht Kinder und einen Wachmann statt, die am Mittwoch von einem 13-jährigen Jungen in einer Schule in Belgrad erschossen wurden. Bojan Brkic, Chefredakteur von Euronews Serbien sagt, die Nation kämpfe damit, das Grauen zu begreifen:

"Am ersten Tag der nationalen Trauer um die acht Kinder, die bei einer Schießerei in einer Schule in Belgrad ihr Leben verloren haben hat Serbien nun erneut zu trauern. Und auch wenn die Tragödie von gestern Abend im Gegensatz zu der Schießerei in der Schule nicht beispiellos in der serbischen Geschichte ist, auch wenn es Massaker wie dieses in serbischen Dörfern auch in der jüngeren Geschichte gegeben hat – die Tatsache, dass es zwei Massaker in so kurzer Zeit gab, hat viele Fragen aufgeworfen und eine intensive und emotionale Debatte über die serbischen Waffengesetze, die Waffenkultur und den allgemeinen Zustand der Nation ausgelöst."