Russischer Oligarch Kusmitschew wegen Geldwäsche festgenommen

Alexej Kusmitschew, der von der EU als eine der einflussreichsten Personen Russlands angesehen wird, wurde von der französischen Polizei zum Verhör abgeführt.

WERBUNG

Der russische Milliardär Alexej Kusmitschew wurde in Frankreich festgenommen, um wegen angeblicher Steuerhinterziehung, Geldwäsche und Verletzung internationaler Sanktionen befragt zu werden. Das hat die französische Finanzstaatsanwaltschaft (PNF) am Dienstag mitgeteilt.

Im Rahmen der Ermittlungen fanden am Montag Durchsuchungen an "verschiedenen Orten" statt, unter anderem in der Wohnung des Oligarchen in Paris, so die PNF.

Nach Angaben der französischen Nachrichtenagentur Le Monde wurde auch Kusmitschews Villa in Saint-Tropez durchsucht.

Kusmitschew wurde am Montag festgenommen und blieb auch am Dienstag in Gewahrsam. Gegen ihn wurde noch keine Anklage erhoben.

Ein Anwalt des Milliardärs lehnte eine Stellungnahme zunächst ab. Dmitri Peskow, ein Sprecher des Kremls, sagte, Russland werde in der Lage sein, Kusmitschews Rechte zu verteidigen, sobald Paris detaillierte Informationen über den Fall vorlege.

Die Europäische Union betrachtet den Magnaten als "eine der einflussreichsten Personen in Russland" mit engen Verbindungen zu Präsident Wladimir Putin.

Im vergangenen Jahr beschlagnahmten französische Zollbeamte die 27 Meter lange Yacht des Oligarchen im Rahmen der Brüsseler Sanktionen gegen Moskau. Diese Maßnahme löste einen Rechtsstreit zwischen den Behörden und Kusmitschew aus, der einer der Hauptaktionäre der russischen Alfa Bank ist.