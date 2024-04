Von Euronews mit AP

Der ehemalige Präsident des spanischen Fußballverbandes Luis Rubiales ist festgenommen worden. Das gab die spanische Guardia Civil am Mittwoch bekannt.

Bei seiner Rückkehr aus der Dominikanischen Republik ist Rubiales am Flughafen von Madrid im Zuge von Korruptionsermittlungen verhaftet worden.

Korruptionsvorwürfe rund um die Supercup-Reform

Als Verbandspräsident hatte Rubiales 2020 das Format des spanischen Supercups erneuert und in ein Miniturnier aus vier Mannschaften verwandelt, das seitdem in Saudi-Arabien ausgetragen wird. Zuvor traten im Supercup lediglich der Meister und der Pokalsieger auf spanischem Boden gegeneinander an.

Nachdem 2022 ein Gespräch zwischen Rubiales und dem damaligen Barcelona-Spieler Gerard Piqué aufgetaucht war, in dem es um Provisionszahlungen in Millionenhöhe ging, eröffnete die Staatsanwaltschaft eine Untersuchung.

Piqués Sportunterhaltungs-Unternehmen Kosmos war in den Deal zwischen dem spanischen Fußballverband und Saudi-Arabien involviert.

Die Staatsanwaltschaft ermittelt wegen Vorwürfen der Korruption und der Geldwäsche. Dabei geht es nicht nur um den Supercup-Deal.

Rubiales streitet die Vorwürfe ab

Während Rubiales Aufenthalt in der Dominikanischen Republik durchsuchte die Polizei eine seiner Immobilien in Granada und die Büros des spanischen Fußballverbandes. Sieben Verdächtige wurden dabei festgenommen.

Der ehemalige Fußballfunktionär hatte den Ermittlern mitgeteilt, am Samstag nach Spanien zurückzukehren. Nun hat er seinen Aufenthalt um drei Tage verkürzt.

Ab dem Zeitpunkt seiner Festnahme bleiben der Polizei nach spanischem Recht 72 Stunden, um Rubiales entweder einem Richter vorzuführen oder ihn freizusetzen.

In einem kurzen Interviewausschnitt mit dem spanischen Fernsehsender La Sexta streitet Rubiales die Vorwürfe ab.

"Ich weiß nicht, was der Richter gesagt hat oder was die Guardia Civil ermittelt hat", so Rubiales. "Das Geld auf meinem Bankkonto ist das Ergebnis meiner Arbeit und meiner Ersparnisse."

Nicht die einzige Ermittlung gegen Rubiales

Im September 2023 war Rubiales als Präsident des spanischen Fußballverbandes nach einem öffentlichen Skandal zurückgetreten.

Er hatte die spanische Nationalspielerin Jenni Hermoso nach dem Gewinn der Weltmeisterschaft ohne ihr Einverständnis auf den Mund geküsst.

Deshalb droht Rubiales ein Prozess wegen vorgeworfener sexueller Nötigung. Auch in diesem Fall bestreitet er jegliches Fehlverhalten.