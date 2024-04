Schlägersportarten sind in Katar sehr beliebt, insbesondere Tennis, das Spitzenspieler wie die tunesische Meisterin Ons Jabeur nach Doha lockt. Auch Padel erfreut sich zunehmender Beliebtheit, und es gibt eine wachsende Zahl spezieller Anlagen.

In dieser Folge taucht das Team von Qatar 365 in die Welt von zwei der beliebtesten Schlägersportarten ein: Tennis und Padel.

Laila Humairah versucht ihr Glück beim Padel-Tennis, einer der am schnellsten wachsenden Sportarten weltweit. Das Turnier von Ooredoo Qatar in Doha ist der erste große Stopp in der Saison 2024 von Premier Padel und Teil eines neuen globalen Ökosystems, in dessen Rahmen 25 Turniere in 18 Ländern geplant wurden. Katar soll im November die Weltmeisterschaften ausrichten und verspricht den Padel-Fans noch mehr Spannung.

Professionellen Padel-Spielern zuzuschauen macht Spaß, aber Doha ist auch ein idealer Ort für jeden, der den Padel-Hype selbst ausprobieren möchte. Dank der kontinuierlichen Entwicklung der Sportinfrastruktur können Padel-Fans zwischen Outdoor-Plätzen wie in Education City oder Indoor-Anlagen wie The Dome wählen. An vielen dieser Orte gibt es sogar eine breite Palette von Coaching-Optionen für diejenigen, die ihre taktischen Fähigkeiten verbessern möchten.

Trotz wachsender Beliebtheit ist es noch ein weiter Weg, bis Padel mit Tennis mithalten kann. Das kürzlich abgehaltene Turnier Qatar TotalEnergies Open bewies die Popularität des Tennissports und lockte Spitzenspieler wie Ons Jabeur zurück nach Doha. Aadel Haleem sprach mit der 29-jährigen Sensation aus Tunesien über ihre bahnbrechenden Erfolge, darunter über die Tatsache, dass sie als erste afrikanische und arabische Frau ein Grand-Slam-Finale erreichte. Jabeur richtete sich mit einer inspirierenden Botschaft an junge Frauen und Mädchen: Glaubt immer an eure Träume, denn nichts ist unmöglich.