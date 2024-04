Messerstecherei in London: Mann tötet 13-Jährigen mit Schwert

Im Londoner Stadtteil Hainault hat ein Mann mehrere Menschen mit einem Schwert niedergestochen. Ein 13-jähriger Junge wurde getötet. Vier weitere Personen wurden verletzt. Der 36-Jährige wurde verhaftet.

Im Londoner Stadtteil Hainault hat ein Mann mit einem Schwert auf Bürger und zwei Polizeibeamte eingestochen, wie die Metropolitan Police mitteilte.

Ein 13-jähriger Junge wurde getötet. Vier weitere Personen wurden verletzt.

Laut Polizei soll der Täter am frühen Dienstagmorgen mit einem Fahrzeug in ein Haus in einer Straße des östlichen Stadtteils gefahren sein, bevor er sich in die Nähe der U-Bahn-Station bewegte.

Der 36-Jährige wurde noch am Tatort festgenommen. Der Vorfall wird nicht als terroristisch eingestuft.

Der britische Innenminister James Cleverly schrieb auf X, er werde regelmäßig über den Vorfall in Hainault informiert. Er bedankte sich bei den Einsatzkräften und bat die Bürger, der Polizei relevante Informationen zukommen zu lassen.