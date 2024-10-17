Der Hamas-Führer Jahia Sinwar wurde getötet, nachdem die israelischen Streitkräfte am Donnerstag bei Bodenoperationen im Gazastreifen drei Kämpfer angegriffen und getötet hatten, so die IDF in einer gemeinsamen Erklärung mit dem Shin Bet.

WERBUNG WERBUNG

Die Identität der drei Kämpfer sei noch nicht bestätigt worden, aber es werde "die Möglichkeit geprüft", dass es sich bei einem von ihnen um Sinwar handele.

Bei den Leichen der Kämpfer wurden Geld, Dokumente und Waffen gefunden, heißt es in einer Erklärung, die an inländische Medien weitergegeben wurde.

Die israelische Armee hat die Leichen für einen DNA-Test geborgen. Israel verfügt über Sinwars DNA und biometrische Daten, da er in einem israelischen Gefängnis saß.

Die Einheiten, die die drei Militanten angriffen, waren nicht an einem Attentat beteiligt und hatten keine Kenntnis von Sinwars Anwesenheit.

"In dem Gebäude, in dem die Terroristen eliminiert wurden, gab es keine Anzeichen für die Anwesenheit von Geiseln", so die IDF weiter.

Die Operation fand in der Gaza-Stadt Rafah statt, wie das israelische Militärradio berichtete.

Schlächter von Khan Yunis

Sinwar wurde nach der Ermordung Ismail Hanija nach im August in Teheran zum Führer der Hamas im Gazastreifen ernannt. Der Anführer, der die Hardliner der Hamas anführte und dem Iran nahe stand, war einer der Hauptverantwortlichen für den Angriff der Hamas auf Israel am 7. Oktober.

Nach dem Angriff, bei dem 1.200 Menschen starben und etwa 250 als Geiseln genommen wurden, steht er ganz oben auf der israelischen Abschussliste.

Sinwar wurde 1962 in einem Flüchtlingslager in Khan Yunis im Gazastreifen geboren. Als frühes Mitglied der 1987 gegründeten Hamas leitete er die Sicherheitsabteilung der militanten Gruppe. Die Grausamkeit gegenüber denjenigen, die sie der Spionage für Israel verdächtigte, brachte ihm den Beinamen "Schlächter von Khan Yunis" ein.

Nachdem er die Hälfte seines Erwachsenenlebens in israelischen Gefängnissen verbracht hatte, stieg Sinwar seit seiner Freilassung im Jahr 2011 stetig in der Organisation auf.

Nach der Ermordung von Ismael Hanija im Juli, die offenbar auf einen israelischen Anschlag in der iranischen Hauptstadt Teheran zurückzuführen ist, wurde er zum obersten Führer der Gruppe gewählt.

Im Gegensatz zu Hanija, der jahrelang im Exil in Katar gelebt hatte, blieb Sinwar im Gazastreifen. Als Hamas-Führer in dem Gebiet seit 2017 trat er nur selten in der Öffentlichkeit auf, behielt aber die Herrschaft der Hamas eisern im Griff.

Letzten Monat sagten ihm nahestehende Personen gegenüber Reuters, dass er die Angriffe vom 7. Oktober und die darauf folgende israelische Offensive im Gazastreifen nicht bereue.

Unsere Journalisten arbeiten an dieser Geschichte und werden sie aktualisieren, sobald mehr Informationen verfügbar sind.