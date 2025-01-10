Trump bereitet sich auf Treffen mit Putin vor

Der Republikaner gab nicht an, wann genau das Treffen stattfinden soll, bekräftigte aber, dass der Konflikt „in naher Zukunft“ beendet werden müsse.
Der designierte US-Präsident Donald Trump hat Vorbereitungen für Gespräche mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin angekündigt. Seinen Worten zufolge ist der Prozess bereits eingeleitet worden.
Dies erklärte Donald Trump im Vorfeld eines Treffens mit republikanischen Gouverneuren in seiner Residenz Mar-a-Lago in Florida.
„Präsident Putin will sich treffen. Er hat dies sogar öffentlich erklärt, und wir müssen diesen Krieg beenden“, fügte Donald Trump hinzu.
Der Republikaner gab nicht an, wann genau das Treffen stattfinden soll, bekräftigte aber, dass der Konflikt „in naher Zukunft“ beendet werden müsse. Anfang der Woche hatte Donald Trump versprochen, den Krieg in seinen ersten sechs Monaten im Amt zu beenden. Gleichzeitig versprach er während seines Wahlkampfes, ihn „in 24 Stunden“ zu beenden.
Kreml-Sprecher Dmitri Peskow erklärte seinerseits gegenüber Reportern, dass es noch keine konkreten Pläne für ein Treffen zwischen den Präsidenten gebe, obwohl Moskau den Wunsch der US-Seite nach einem Dialog begrüße.
„Wir sehen, dass auch Herr Trump seine Bereitschaft erklärt, Probleme im Dialog zu lösen. Das begrüßen wir. Wir gehen von der gegenseitigen Bereitschaft zu einem Treffen aus. Aller Wahrscheinlichkeit nach wird es einige Bewegungen geben, nachdem Herr Trump das Oval Office betreten hat“, sagte Dmitri Peskow.
„Falls der politische Wille zur Wiederaufnahme hochrangiger Kontakte nach seinem Amtsantritt bestehen bleibt, wird Präsident Putin dies natürlich nur begrüßen“, fügte er hinzu.
Die Amtseinführung von Donald Trump ist für den 20. Januar geplant.