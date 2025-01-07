Newsletter Newsletters Events Veranstaltungen Podcasts Videos Africanews
Russland: Patriarch segnet Weihnachtsgeschenke für Truppen in der Ukraine

Der russische Präsident Wladimir Putin hat das Oberhaupt der russisch-orthodoxen Kirche, Patriarch Kirill damit beauftragt, Kreuze und Ikonen zu weihen.
Der russische Präsident Wladimir Putin hat das Oberhaupt der russisch-orthodoxen Kirche, Patriarch Kirill damit beauftragt, Kreuze und Ikonen zu weihen. Copyright  Oleg Varov/Russian Orthodox Church Press Service
Von Euronews
Zuerst veröffentlicht am
Patriarch Kirill hat den Ukraine-Krieg als Teil eines metaphysischen Kampfes gegen den Westen bezeichnet.

Der russische Präsident Wladimir Putin hat das Oberhaupt der russisch-orthodoxen Kirche, Patriarch Kirill, damit beauftragt, Kreuze und Ikonen zu weihen - als Geschenke für die Kommandeure der russischen Truppen in der Ukraine.

Sie würden sich besonders über diese Glaubenssymbole freuen, so Putin.

Anschließend sprach der Patriarch ein Gebet und segnete die Geschenke mit Weihwasser.

Patriarch Kirill hat den Ukraine-Krieg als Teil eines metaphysischen Kampfes gegen den Westen und gegen "Schwulenparaden" bezeichnet.

Zuvor hatte Putin an einem Weihnachtsgottesdienst in der Kirche des Heiligen Georg des Siegreichen auf dem Poklonnaja-Hügel in Moskau teilgenommen.

Während Weihnachten in den meisten westlichen Ländern nach dem Gregorianischen Kalender am 25. Dezember begangen wird, feiern orthodoxe Gläubige in Russland Weihnachten in der Regel am 7. Januar. Sie halte sich an den Julianischen Kalender.

Der Krieg Russlands mit der Ukraine hat zu einer Spaltung der orthodoxen Kirche geführt. Insbesondere zwischen der ähnlich benannten, aber dennoch unterschiedlichen Orthodoxen Kirche der Ukraine (UOK) und der Ukrainischen Orthodoxen Kirche (UOC).

