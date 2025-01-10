Der designierte US-Präsident Donald Trump ist in New York wegen 34 Straftaten im Zusammenhang mit Schweigegeldzahlungen und gefälschten Geschäftsunterlagen verurteilt worden, muss aber keine Haftstrafe antreten.

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Bei der Urteilsverkündung wies Richter Juan Merchan auf die "einzigartigen und bemerkenswerten Umstände" hin, unter denen der Prozess stattfand.

Er bekräftigte, dass US-Präsidenten in den Augen des Gerichts ganz normale Bürger sind, bevor er das Urteil verkündete: eine bedingungslose Entlassung, ein Instrument des New Yorker Rechts, das es einem Richter erlaubt, eine Strafe zu verhängen, die weder eine Haftstrafe noch eine Geldstrafe oder eine Bewährungsauflage beinhaltet, wenn er der Ansicht ist, dass solche Strafen nicht im öffentlichen Interesse liegen.

Die Geschworenen hatten den designierten Präsidenten im Mai vergangenen Jahres einstimmig für schuldig befunden. Dabei ging es um Zahlungen, die er an die Pornodarstellerin Stormy Daniels anordnete, damit sie über ihre sexuelle Beziehung schweigt, sowie um Trumps anschließende Bemühungen, die Zahlungen zu verbergen.

"Eine sehr schreckliche Erfahrung"

Trump verfolgte die Urteilsverkündung aus der Ferne von seiner Residenz in Mar-a-Lago in Florida aus, wo er sich auf den Beginn seiner Präsidentschaft am 20. Januar vorbereitet.

In seiner Ansprache, die er per Videoübertragung an das Gericht richtete, beteuerte er seine Unschuld, bezeichnete den Prozess als "eine sehr schreckliche Erfahrung", deutete an, dass der Fall durch eine Verschwörung seiner Gegner unrechtmäßig zustande gekommen sei, sagte, dass sein ehemaliger Anwalt und jetziger Hauptbelastungszeuge Michael Cohen "völlig diskreditiert" sei, und erklärte, dass sein Sieg bei der Wahl 2024 das Urteil des Gerichts irrelevant mache.

Das Ergebnis ist, dass Trump der zweite US-Präsident mit einer nicht aufeinanderfolgenden Amtszeit und der erste mit einer strafrechtlichen Verurteilung während seiner Amtszeit sein wird. Er ist bereits der erste, gegen den zweimal ein Amtsenthebungsverfahren eingeleitet wurde, wobei keines der beiden Verfahren zu einer Verurteilung führte.

Bei der Anhörung beschrieb der leitende Staatsanwalt Joshua Steinglass, dass Trump eine "Verachtung" für die wichtigsten Institutionen der USA und die Rechtsstaatlichkeit an den Tag lege und sagte, das Urteil "zementiere" seinen "Status als verurteilter Schwerverbrecher" - stimmte aber auch der bedingungslosen Entlassung zu, die allgemein erwartet worden war.

Steinglass wies auch darauf hin, dass Trump während des Prozesses in der Öffentlichkeit unter anderem den Richter, seine Familie, die Staatsanwälte und die Geschworenen beschimpft habe - eine Kampagne, die seiner Meinung nach "die öffentliche Wahrnehmung des Strafrechtssystems nachhaltig geschädigt und die Beamten des Gerichts in Gefahr gebracht hat".

Trumps Anwalt Todd Blanche sagte dem Gericht, dass der Fall gar nicht erst hätte angestrengt werden dürfen. Trump hat ihn für das Amt des stellvertretenden Justizministers in der neuen Regierung nominiert.

Die Verurteilung, die für die Dauer des Wahlkampfes 2024 aufgeschoben wurde, kam zustande, nachdem der Oberste Gerichtshof der USA sich geweigert hatte, in letzter Minute einzugreifen und sie zu blockieren. Zwei der konservativen Mitglieder des Gerichts, Oberster Richter John Roberts und die von Trump ernannte Amy Coney Barrett, stellten sich auf die Seite ihrer drei liberal eingestellten Kollegen und lehnten Trumps Antrag mit 5:4 Stimmen ab.

Kampf gegen das Gesetz

Von Anfang an hat Trump den New Yorker Fall als "Hexenjagd" gegen ihn bezeichnet und ihn als Teil einer angeblichen Kampagne der Demokraten dargestellt, mit der seine politische Karriere sabotiert werden sollte. Er hat zu keinem Zeitpunkt Beweise für diese Behauptung vorgelegt.

Umgekehrt hat Trump während all seiner drei Präsidentschaftskampagnen, seiner Präsidentschaft und jetzt beim Übergang zu seiner zweiten Amtszeit wiederholt damit gedroht, die Bundesjustiz anzuweisen, seine politischen Gegner und Journalisten wegen angeblicher, meist nicht näher bezeichneter Straftaten zu verfolgen.

Die Hartnäckigkeit dieser Drohungen ging so weit, dass es Vorschläge gab, der scheidende Präsident Joe Biden solle zahlreiche hochrangige Demokraten und andere Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens noch vor Trumps Amtsantritt begnadigen, auch wenn gegen sie keine Anklage erhoben wurde.

Der New Yorker Fall ist Trumps erste vollständige strafrechtliche Verurteilung und Verurteilung. Seit seinem Wahlsieg im Jahr 2024 wurden mehrere andere gegen ihn angestrengte Verfahren von Richtern, die er ernannt hatte, abgewiesen oder aufgegeben.

Es wird darum gekämpft, den Bericht mit den von Jack Smith, dem Sonderberater des Justizministeriums, zusammengetragenen Beweisen in einem Fall zu veröffentlichen, der mit Trumps Bemühungen zusammenhängt, seine Niederlage bei der Wahl 2020 und seine Beteiligung an dem Aufstand am 6. Januar vor dem US-Kapitol zu revidieren.

Trump kann sich selbst nicht von der Verurteilung wegen Schweigegeldzahlungen in New York begnadigen, da die Begnadigung durch den Präsidenten nur für Bundesfälle gilt, nicht aber für solche, die auf Staatsebene verhandelt werden.