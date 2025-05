Waffenstillstandsabkommen: 3 weitere Geiseln sollen freikommen

Von euronews

Yarden Bibas, Keith Siege und Ofer Kalderon. Das sind die Namen der drei Geiseln, die am Samstag aus den Händen der Hamas an Israel übergeben werden sollen.

Alle drei waren am 7. Oktober, während eines Angriffs der radikal-islamischen Organisation aus Israel entführt worden, zusammen mit Hunderten anderen. Bisher wurden 15 Geiseln freigelassen.

Die Übergabe am Samstag wäre die vierte seit Beginn des Waffenstillstandsabkommens am 19. Januar. Im Mittelpunkt steht der Austausch in den Gazastreifen verschleppter Geiseln gegen palästinensische Gefangene in israelischen Gefängnissen.

Erst am Donnerstag waren 110 von ihnen freigelassen worden, im Tausch gegen acht der verbliebenen und noch lebenden Geiseln.