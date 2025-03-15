Briten-Premier Starmer: Druck auf Putin aufrechterhalten

Der britische Premierminister Sir Keir Starmer hat die Staats- und Regierungschefs der Welt aufgefordert, den Druck auf den russischen Präsidenten Wladimir Putin aufrechtzuerhalten, damit er einem Waffenstillstand in der Ukraine zustimmt.

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In seiner Eröffnungsrede zu einem virtuellen Treffen der von ihm so genannten „Koalition der Willigen“ sagte Starmer, Putin werde „früher oder später“ an den Verhandlungstisch kommen müssen.

Im Gegensatz zum ersten Gipfeltreffen am 2. März findet das Treffen der von Starmer so genannten „Koalition der Willigen“ virtuell statt. Bei dem Treffen soll es um die Frage gehen, wie Länder die Ukraine militärisch und finanziell unterstützen können, und um die Unterstützung für eine mögliche zukünftige Friedensmission, sollte Putin einer Einstellung der Feindseligkeiten zustimmen.

„Ich habe das Gefühl, dass er früher oder später an den Verhandlungstisch kommen und ernsthafte Gespräche führen muss, aber – und das ist ein großes Aber für unser Treffen heute Morgen – wir können uns nicht einfach zurücklehnen und abwarten“, sagte Sir Keir vor einem Bildschirm in seinem Büro in der Downing Street 10 zu den Staats- und Regierungschefs.

„Ich denke, das bedeutet, die Ukraine zu stärken, damit sie sich selbst verteidigen kann, und natürlich auch ihre militärischen Fähigkeiten, ihre Finanzierung und die Bereitstellung weiterer Unterstützung für die Ukraine von uns allen.“

Es wird erwartet, dass sich rund 25 Länder an dem Gespräch beteiligen, darunter europäische Partner wie Frankreich und Italien sowie die Ukraine. Auch Staats- und Regierungschefs aus Australien, Kanada und Neuseeland sowie Vertreter der NATO und der EU-Kommission werden voraussichtlich teilnehmen. Die Vereinigten Staaten sind bei dem Treffen nicht vertreten.

Das Treffen am Samstag findet vor dem Hintergrund eines US-Vorschlags für einen 30-tägigen Waffenstillstand in der Ukraine statt, den der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj unterstützt hat. Putin hat signalisiert, dass er einen Waffenstillstand grundsätzlich unterstützt, hat aber eine Reihe von Details dargelegt, die vor der Zustimmung zu einem Waffenstillstand geklärt werden müssen.

„Präsident Selenskyj, der heute Morgen bei uns ist, hat einmal mehr gezeigt, dass die Ukraine die Partei des Friedens ist, denn er hat einem 30-tägigen bedingungslosen Waffenstillstand zugestimmt und sich dazu verpflichtet“, sagte Starmer. „Was wir jetzt sehen, und das ist der Kernpunkt unserer heutigen Diskussionen, ist, dass Putin derjenige ist, der versucht, den Waffenstillstand zu verzögern.“