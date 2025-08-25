NASA-Nachschubmission: SpaceX startet 50. Dragon-Raumschiff zur ISS

SpaceX hat am Sonntag vom Weltraumbahnhof Cape Canaveral in Florida eine Versorgungsmission zur Internationalen Raumstation gestartet, genannt Commercial Resupply Services (CRS-33) – zum 50. Mal, mit einem Dragon-Raumschiff.

Nach der Stufentrennung landete die erste Stufe auf dem Drohnenschiff "A Shortfall of Gravitas", das im Atlantik stationiert ist.

Nach Angaben von SpaceX wird das Dragon-Raumschiff voraussichtlich am Montag nach einem etwa 28-stündigen Flug an der ISS andocken.

Das Raumschiff liefert Lebensmittel und Vorräte an Astronauten

CRS-33 wird dann 2.268 kg Lebensmittel, Vorräte und Experimente an die Astronauten an Bord der Internationalen Raumstation liefern - doch nach Angaben von SpaceX geht diese Mission über eine reine Versorgungsmission hinaus.

Auch rund 50 verschiedene wissenschaftliche Studien, die für die künftige Erforschung des Weltraums durch den Menschen von entscheidender Bedeutung sind, sollen während der Mission durchgeführt werden.

"Dieses Forschungsteam testet die Hypothese, dass die Blockierung eines bestimmten Proteins im Körper, von dem bekannt ist, dass es Knochenschwund oder Veränderungen der Knochengesundheit fördert, tatsächlich dazu beitragen kann, den allgemeinen Knochenschwund zu verringern, den Astronauten im Weltraum erfahren", erklärt Heidi Parris, Associate Program Scientist für das ISS-Programm.

Der Start am Sonntag markiert auch den 50. Besuch eines SpaceX-Dragon-Raumschiffs auf der Raumstation - das erste Mal war eine Versorgungsdemonstration im Mai 2012.

Es ist außerdem der siebte Flug der ersten Stufe der Trägerrakete und der dritte für das Dragon-Raumschiff im Rahmen der Nachschubmission.

Im September wird das Dragon-Raumschiff eingesetzt, um der Raumstation einen "Reboost" zu geben. Laut Bill Spetch, Operations Integration Manager des Internationalen Raumstationsprogramms, wird dabei die Höhe der Raumstation angepasst.

Die NASA hat SpaceX vor einigen Jahren damit beauftragt, eine Möglichkeit zur „Reboost“-Funktion für die Raumstation bereitzustellen. Wie Sie wissen, sinkt die Flughöhe der Raumstation im Laufe der Zeit langsam ab, da es auch in dieser Höhe noch eine geringe atmosphärische Dichte gibt", erklärt Spetch.

Das Dragon-Raumschiff wird voraussichtlich frühestens im Dezember zur Erde zurückkehren.