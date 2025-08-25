Newsletter Newsletters Events Veranstaltungen Podcasts Videos Africanews
Werbung

NASA-Nachschubmission: SpaceX startet 50. Dragon-Raumschiff zur ISS

Dieses von Space X zur Verfügung gestellte Bild zeigt eine Rakete von Space X, die das Mini-Shuttle der U.S. Space Force trägt und sich auf den Start einer geheimen Mission vorbereitet, am Mittwoch, 20. August 2025 in Cape C
Dieses von Space X zur Verfügung gestellte Bild zeigt eine Rakete von Space X, die das Mini-Shuttle der U.S. Space Force trägt und sich auf den Start einer geheimen Mission vorbereitet, am Mittwoch, 20. August 2025 in Cape C Copyright  AP/AP
Copyright AP/AP
Von Jeremiah Fisayo-Bambi & Nela Heidner (deutsche Fassung)
Der Start am Sonntag war das 50. Mal, dass ein SpaceX Dragon-Raumschiff die Internationale Raumstation besucht hat. Das erste Mal war im Mai 2012.

SpaceX hat am Sonntag vom Weltraumbahnhof Cape Canaveral in Florida eine Versorgungsmission zur Internationalen Raumstation gestartet, genannt Commercial Resupply Services (CRS-33) – zum 50. Mal, mit einem Dragon-Raumschiff.

Nach der Stufentrennung landete die erste Stufe auf dem Drohnenschiff "A Shortfall of Gravitas", das im Atlantik stationiert ist.

Nach Angaben von SpaceX wird das Dragon-Raumschiff voraussichtlich am Montag nach einem etwa 28-stündigen Flug an der ISS andocken.

Das Raumschiff liefert Lebensmittel und Vorräte an Astronauten

CRS-33 wird dann 2.268 kg Lebensmittel, Vorräte und Experimente an die Astronauten an Bord der Internationalen Raumstation liefern - doch nach Angaben von SpaceX geht diese Mission über eine reine Versorgungsmission hinaus.

Auch rund 50 verschiedene wissenschaftliche Studien, die für die künftige Erforschung des Weltraums durch den Menschen von entscheidender Bedeutung sind, sollen während der Mission durchgeführt werden.

"Dieses Forschungsteam testet die Hypothese, dass die Blockierung eines bestimmten Proteins im Körper, von dem bekannt ist, dass es Knochenschwund oder Veränderungen der Knochengesundheit fördert, tatsächlich dazu beitragen kann, den allgemeinen Knochenschwund zu verringern, den Astronauten im Weltraum erfahren", erklärt Heidi Parris, Associate Program Scientist für das ISS-Programm.

Der Start am Sonntag markiert auch den 50. Besuch eines SpaceX-Dragon-Raumschiffs auf der Raumstation - das erste Mal war eine Versorgungsdemonstration im Mai 2012.

Es ist außerdem der siebte Flug der ersten Stufe der Trägerrakete und der dritte für das Dragon-Raumschiff im Rahmen der Nachschubmission.

Related

Im September wird das Dragon-Raumschiff eingesetzt, um der Raumstation einen "Reboost" zu geben. Laut Bill Spetch, Operations Integration Manager des Internationalen Raumstationsprogramms, wird dabei die Höhe der Raumstation angepasst.

Die NASA hat SpaceX vor einigen Jahren damit beauftragt, eine Möglichkeit zur „Reboost“-Funktion für die Raumstation bereitzustellen. Wie Sie wissen, sinkt die Flughöhe der Raumstation im Laufe der Zeit langsam ab, da es auch in dieser Höhe noch eine geringe atmosphärische Dichte gibt", erklärt Spetch.

Das Dragon-Raumschiff wird voraussichtlich frühestens im Dezember zur Erde zurückkehren.

Cutter • Jeremiah Fisayo-Bambi

Weitere Quellen • AP

