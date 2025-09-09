Explosionen in Doha: Israel meldet Angriff auf Hamas-Führung

Die israelische Armee hat die katarische Hauptstadt Doha angegriffen. Eigenen Angaben zufolge hat die Armee und der israelische Sicherheitsdienst, Shin Bet, einen "präzisen Angriff gegen die oberste Führung der Terrororganisation Hamas" unter dem Namen "Summit of Fire" (Gipfel des Feuers) durch.

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Ziel soll laut dem katarischen Innenministerium ein Wohngebäude, in dem Mitglieder des Hamas-Politbüros untergebracht sind, gewesen sein. Nach offiziellen Angaben kam dabei der Sicherheitsbeamte Bader Saad Mohammed Al-Humaidi Al-Dosari ums Leben, mehrere weitere Einsatzkräfte wurden verletzt.

Ob Hamas-Mitglieder getötet wurden, blieb zunächst unklar.

In einem Beitrag auf X schreibt die Armee, dass "diese Mitglieder der Hamas-Führung die Operationen der Terrororganisation seit Jahren leiten, direkt für das brutale Massaker vom 7. Oktober verantwortlich sind und den Krieg gegen den Staat Israel orchestrieren und leiten."

Majed Al Ansari, Sprecher des katarischen Außenministeriums verurteilte den Angriff schark und sagte in Stellungnahme, dass Israel den Angriff auf Wohngebäude verübt habe. Der israelischen Armee zufolge wurden Maßnahmen ergiffen, um Schäden für die Zivilbevölkerung zu minimieren, "darunter der Einsatz präziser Munition und zusätzlicher Geheimdienstinformationen".

Rauch steigt nach einer Explosion auf, die angeblich durch einen israelischen Angriff verursacht wurde, in Doha, Katar, 9. September 2025 AP/Copyright 2025 The AP. All rights reserved.

Al Ansari erklärte, dass "dieser kriminelle Angriff einen eklatanten Verstoß gegen sämtliches internationales Recht und geltende Normen darstellt und eine ernsthafte Bedrohung für die Sicherheit der Katarer sowie aller Einwohner Katars ist".

Berichten zufolge sollen Hamas-Unterhändler der Terrormiliz in Doha angegriffen worden sein, die den Friedensdeal der USA besprochen haben sollen. Die NRO "Bring Them Home", die sich für die Rückkehr aller Geiseln aus dem Gazastreifen einsetzt, hat in einem Beitrag auf X geschrieben, dass die "Familien der Geiseln die Entwicklungen in Doha mit großer Sorge und schwerer Angst verfolgen. Eine ernste Furcht lastet nun auf dem Preis, den die Geiseln möglicherweise zahlen müssen. Wir wissen von den Überlebenden, die zurückgekehrt sind, dass die Rache an den Geiseln brutal ist. Die Chance, sie zurückzuholen, steht jetzt vor größerer Unsicherheit als je zuvor – mit einer Sache von absoluter Gewissheit: Ihre Zeit läuft ab."

Weiter heißt es, dass "der Preis für die 48 Geiseln unerträglich sein könnte. Die lebenden Geiseln könnten jederzeit ermordet werden, und die Toten könnten für immer verschwinden. Die Zeit ist gekommen, den Krieg zu beenden. Wir fordern die israelische Regierung auf, uns einen organisierten Plan für eine umfassende Vereinbarung zur Rückkehr aller 48 Geiseln vorzulegen."

Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu gab an, dass der Angriff auf Hamas-Funktionäre in Doha sei eine "völlig unabhängige israelische Operation" war, für die Israel Verantwortung übernehme.

Die Trump-Regierung wurde CNN zufolge laut zwei US-Beamten im Voraus über den Angriff informiert.

"Der Staat Katar verurteilt diesen Angriff aufs Schärfste und bekräftigt, dass er dieses rücksichtslose Verhalten Israels und dessen fortgesetzte Beeinträchtigung der regionalen Sicherheit sowie jegliche Maßnahmen, die auf seine Sicherheit und Souveränität abzielen, nicht tolerieren wird. Die Ermittlungen werden auf höchster Ebene durchgeführt, und weitere Details werden bekannt gegeben, sobald sie verfügbar sind."