Venezuela hat das Manöver "Caribe Soberano 200" gestartet und mehr als 2.500 Soldaten auf der Karibikinsel La Orchila mobilisiert. An den Übungen, die Luft-, See- und Landoperationen umfassen, sind nach Angaben des venezolanischen Verteidigungsministers Vladimir Padrino 12 Schiffe verschiedener Klassen, 22 Flugzeuge und rund 20 Schiffe beteiligt.

WERBUNG WERBUNG

Die vom staatlichen Fernsehen VTV ausgestrahlten Bilder zeigen amphibische Anlandungen, manövrierende Schiffe und über das Gebiet fliegende Kampfjets. Padrino bezeichnete die Übungen, die am Mittwoch begannen, als Teil der venezolanischen Antwort auf die Stationierung von US-Kriegsschiffen in der Region.

Unabhängig davon hat Venezuela auch viele seiner russischen Kampfjets, die mit Anti-Schiffs-Raketen ausgerüstet sind, vorgeführt, um seine militärischen Fähigkeiten gegenüber der US-Marinepräsenz zu demonstrieren.

Russisches Arsenal und militärische Fähigkeiten

Die venezolanische Luftwaffe hat Bilder von Sukhoi Su-30-Kampfflugzeugen aus russischer Produktion veröffentlicht, die mit Anti-Schiffs-Raketen ausgerüstet sind. Der offiziellen Mitteilung zufolge handelt es sich um Sukhoi Su-30 MK2-Kampfflugzeuge der 13. Fighter Air Group "Leones", die mit russischen Kh-31 Krypton-Schiffsabwehrraketen ausgerüstet sind.

Russische Kh-31 Kry`pton-Schiffsabwehrrakete Panther - МАКС-2003 - Wikipedia CCSA 3.0

Nach Angaben des Zentrums für die Analyse von Strategien und Technologien kaufte Venezuela eine unbekannte Anzahl dieser Raketen aus Russland, die zwischen 2007 und 2008 ins Land kamen. Nach einer Einschätzung des Internationalen Instituts für Strategische Studien aus dem Jahr 2024 besitzt Venezuela Anti-Schiffs- und Anti-Radar-Versionen der Kh-31-Raketen und betreibt insgesamt 21 Su-30MK2-Kampfflugzeuge, wobei unklar ist, wie viele davon aufgrund der wirtschaftlichen Probleme des Landes in den letzten zehn Jahren im Einsatz sind.

Eskalierende Spannungen und US-Reaktion

Die Übungen wurden einen Tag nach der Ankündigung von US-Präsident Donald Trump gestartet, dass die Vereinigten Staaten insgesamt drei Schiffe in der Karibik angegriffen haben, weil sie angeblich Drogen aus Venezuela transportierten.

Washington besteht darauf, dass seine Kriegsschiffe - zu denen drei Zerstörer der Arleigh-Burke-Klasse, der Kreuzer Lake Erie, das amphibische Angriffsschiff USS Iwo Jima und ein Atom-U-Boot gehören - im Kampf gegen den Drogenhandel eingesetzt werden.

Donald Trump hat sich in seinem sozialen Netzwerk Truth zu der Forderung an die venezolanische Regierung geäußert , alle Gefangenen und Insassen psychiatrischer Einrichtungen, die sich derzeit in den USA aufhalten, aufzunehmen.

Der venezolanische Präsident Nicolás Maduro hat jedoch behauptet, dass die Abordnung einen Regimewechsel anstrebt. Die USA haben Maduro zuvor beschuldigt, in den Drogenhandel verwickelt zu sein, und eine Belohnung von 50 Millionen Dollar für seine Ergreifung ausgesetzt.

Caracas behauptet außerdem, Millionen von Milizionären im ganzen Land mobilisiert zu haben, und Maduro warnte letzten Monat, dass "kein Imperium den heiligen Boden Venezuelas berühren wird". Trumps Sondergesandter für Sondermissionen, Richard Grenell, erklärte jedoch am Dienstag, dass er es immer noch für möglich hält, dass die USA eine Vereinbarung mit Venezuela treffen können, um einen Krieg zu vermeiden.