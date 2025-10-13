In ganz Israel warten die Menschen seit dem frühen Morgen auf die Freilassung der letzten Geiseln aus der Gewalt der Hamas. Die islamistische Terrororganisation hat über Telegram eine Liste mit den Namen von 20 Geiseln veröffentlicht. Auch Adriana Adar schöpft angespannt Hoffnung, mit der Rücknahme des Leichnams ihres Neffen seinen Tod begreifen zu können.

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Sein Todestag jährte sich gerade zum zweiten Mal. Adrianas Neffe, Tamir, war 38 Jahre alt, als er beim Angriff am 7. Oktober 2023 von der Hamas getötet wurde. Der Lehrer und Landwirt hatte versucht, die Bewohner seines Kibbuz Nir Oz an diesem Tag zu schützen.

Mehr als zwei Jahre später bleibt mit seiner Abwesenheit eine Lücke, die sich nicht schließen lässt. An diesem Tag "haben wir unsere Unschuld ein wenig verloren", gesteht Adriana in einem exklusiven Interview mit Euronews auf dem Geiselplatz im Herzen von Tel Aviv. "Wir sind nicht mehr dieselben Menschen", fügt sie hinzu.

Möge der Tod meines Neffen Frieden in den Nahen Osten bringen. Zumindest wissen wir, dass sein Mut und seine Güte etwas bewirkt haben. Adriana Adar Familie der von der Hamas festgehaltenen Geiseln

Es ist nicht die einzige Geschichte in Adrianas Umfeld. Ihre Familie ist von Erschöpfung, Angst und Ungewissheit geprägt. Adrianas Schwiegermutter, Yaffa Adar, wurde am 7. Oktober im Alter von 85 Jahren ebenfalls entführt und zwei Monate lang in Gaza gefangen gehalten.

Zwei Monate Gefangenschaft der Hamas

Für die Familie war Yaffas Rückkehr eine Erleichterung inmitten der Tragödie: "Sie kam mit einem großen Lebenswillen zurück", sagt Adriana, wohl wissend, dass jeder Tag immer noch ein Kampf gegen das Trauma und die Last dessen ist, was sie erlebt hat.

In den ersten zwei Wochen ihrer Gefangenschaft war Yaffa völlig allein, verletzt und in einem Haus eingesperrt, ohne sich frei bewegen oder auf die Toilette gehen zu können. Später wurde sie in ein Gebäude gebracht, das als Krankenhaus ausgegeben wurde, in Wirklichkeit aber ein Gefangenenlager war.

In einem nur fünf mal vier Meter großen Raum lebte sie einen Monat lang mit zehn anderen Menschen, ohne Belüftung, ohne ausreichend Wasser und mit wenig Essen. "Die Jungen kümmerten sich um die Alten, und die Alten trösteten die Kleinen".

Bei ihrer Rückkehr sei Yaffa abgemagert und schwach gewesen, aber ihr Geist war noch unversehrt. Sie erholt sich immer noch Schritt für Schritt, aber ihr größter Schmerz ist die Abwesenheit ihres ältesten Enkels. Erst als sie nach Hause zurückkehrte, erfuhr sie, dass Tamir bei der Verteidigung seiner Gemeinschaft gestorben war. Seine Leiche wird noch immer vermisst, und die Familie wartet darauf, dass sie im Rahmen des neuen Abkommens übergeben wird.

Irgendwann haben wir verstanden, dass ohne Abschied, ohne einen Ort zum Trauern, nichts abgeschlossen ist. Adriana Adar Familie der von der Hamas entführten Geiseln

"Zuerst dachten wir, es sei egal, ob seine Leiche hier ist oder nicht", gesteht Adriana. "Aber mit der Zeit haben wir verstanden, dass ohne Abschied, ohne einen Ort zum Trauern, nichts abgeschlossen ist. Die Kinder fragen immer wieder, wo ihr Vater ist. Eines Morgens ging er weg und kam nicht mehr zurück. Sie können nicht verstehen, warum sie nicht einmal einen Ort haben, an dem sie mit ihm reden können", erklärt sie.

Tamir arbeitete mit Jugendlichen in Schwierigkeiten und bei der Bewässerung der Felder des Kibbuz. Seiner Tante zufolge war er "ein großzügiger, fröhlicher und lebenslustiger Mensch". Als der Angriff begann, ließ er seine Frau und seine beiden Kinder im Alter von 4 und 8 Jahren im Schutzraum zurück und ging hinaus, um sein Zuhause zu verteidigen. Er dachte, er würde in zehn Minuten zurück sein. Er kam nie zurück.

"Die Kinder fragen immer wieder, wo ihr Vater ist"

"Die Lebenden sollen zurückkehren, um rehabilitiert zu werden, und die Toten sollen zurückkehren, um in Frieden zu ruhen", sagt Adriana, die davon überzeugt ist, dass die israelische Gesellschaft nicht heilen kann, solange nicht alle Geiseln - tot oder lebendig - nach Hause zurückkehren.

Und doch bleibt sie hoffnungsvoll. "Ich habe immer vom Frieden geträumt", sagt sie auf die Frage nach dem neuen Friedensabkommen. "Vor dem Krieg haben wir in unserem Kibbuz den Kindern in Gaza geholfen, die medizinische Hilfe brauchten; wir haben sie selbst ins Krankenhaus gebracht. Wir haben an die Koexistenz geglaubt.

Heute hält sie trotz allem an dieser Sehnsucht fest. "Es wird nicht einfach werden, weder für die Israelis noch für die Palästinenser", räumt Adriana ein. "Aber vielleicht wird dieses Abkommen eine neue Tür sein, die sich öffnet. Möge der Tod meines Neffen Frieden in den Nahen Osten bringen. Zumindest wissen wir, dass sein Mut und seine Güte etwas bewirkt haben."

Die israelische Regierung hat am Freitag dem Plan von US-Präsident Donald Trump zugestimmt, einen Waffenstillstand im Gazastreifen zu erreichen und die Freilassung aller israelischen Geiseln - sowohl der noch lebenden als auch der getöteten - zu gewährleisten, die von der Hamas festgehalten werden.

Die Vereinbarung, die am Donnerstag unter Vermittlung von Katar, Ägypten und der Türkei erzielt wurde, gibt den Familien, die noch immer auf die Rückkehr ihrer Angehörigen warten, neue Hoffnung.