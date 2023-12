Von Euronews mit AP

Ärzte warnen davor, dass die Zeit, die diese Kinder in Gefangenschaft verbracht haben, im weiteren Verlauf des Konflikts noch mehr Schaden bei ihnen anrichten wird.

Nach sieben Wochen Geiselhaft in den Tunneln von Gaza können sie endlich wieder lachen, sich unterhalten und spielen. Einige der Kinder, die aus der Gefangenschaft zurückgekommen sind, zögern jedoch immer noch, ihre Stimme über ein Flüstern hinaus zu erheben.

Theoretisch können sie essen, was sie wollen, so viel schlafen, wie sie wollen, und ihre Ängste ablegen. In der Praxis mussten jedoch einige erst mühevoll davon überzeugt werden, dass es nicht mehr nötig ist, ein geliebtes Stückchen Essen aufzusparen, weil es später nichts mehr zu essen gibt.

86 Israelis, die während eines kurzzeitigen Waffenstillstands zwischen ihrer Regierung und der Hamas freigelassen wurden, sind wieder zu Hause.

Nach dem Angriff militanter Palästinenser auf rund 20 Städte und Dörfer am 7. Oktober haben viele der Kinder unter ihnen kein festes Zuhause mehr, in das sie zurückkehren können. Einige ihrer Eltern sind tot, andere werden immer noch als Geiseln gehalten - ein Vorgeschmack auf die schwierigen Tage, die vor ihnen liegen.

Schritt für Schritt versuchen diese Kinder, die Mütter und Großmütter, die an ihrer Seite festgehalten wurden, sowie ihre erweiterten Familien, einen Weg zur Genesung zu finden. Niemand, auch nicht die Ärzte und Psychologen, die sie behandeln, weiß, wie der Weg dorthin aussieht oder wie lange er dauern wird.

Schon als den Jüngsten bei ihrer Rückkehr aus den Hubschraubern geholfen wurde, war klar, dass die Gefangenschaft brutal gewesen sein muss.

"Sie sahen aus wie Schatten von Kindern", sagte Dr. Efrat Bron-Harlev vom Schneider Children's Medical Centre in einem Vorort von Tel Aviv, die bei der Behandlung von mehr als zwei Dutzend ehemaliger Gefangener beteiligt ist, die meisten von ihnen Kinder und Jugendliche.

Einige durften während ihrer gesamten Gefangenschaft nicht baden. Viele hatten bis zu 15 Prozent ihres Gesamtgewichts verloren, weigerten sich aber, das ihnen servierte Essen zu sich zu nehmen.

Yuval Haran, dessen Familie die Rückkehr seiner Mutter, seiner Schwester und vier weiterer Personen aus der Gefangenschaft der Hamas feiert, zeigt ein Bild seiner Familie Maya Alleruzzo/The AP

Auf die Frage nach dem Grund kam die Antwort im Flüsterton: "Weil wir es für später aufheben müssen."

Ein 13-jähriges Mädchen erzählte, wie sie die ganze Zeit der Gefangenschaft in dem Glauben verbracht hatte, dass ihre Familie sie im Stich gelassen hatte, eine Botschaft, die von ihren Entführern aktiv bestärkt wurde, so Bron-Harlev.

"Sie sagten mir, dass sich niemand mehr um dich kümmert. Niemand sucht nach dir. Niemand will dich zurückhaben. Du kannst die Bomben rundherum hören. Alles, was sie wollen, ist dich und uns gemeinsam zu töten", sagte das Mädchen ihren Ärzten.

Nach einer solchen Erfahrung "glaube ich nicht, dass das etwas ist, das einen verlässt", erklärt Dr. Yael Mozer-Glassberg, die 19 der entlassenen Kinder behandelt hat. "Es ist von nun an Teil ihrer Lebensgeschichte."

In den Tagen seit der Befreiung der Geiseln wurden fast alle aus den Krankenhäusern entlassen und konnten zu ihren Familien zurückkehren, einige von ihnen wurden von Tausenden von Gratulanten begrüßt.

Ärzte und andere mit der Behandlung der ehemaligen Geiseln beauftragte Personen haben sie wochenlang auf ihre Rückkehr vorbereitet. Doch die Tatsache, dass so viele Menschen, die so viel Extremes durchgemacht haben, versorgt werden müssen, hat die Ärzte verblüfft, angefangen bei der mangelnden Bereitschaft vieler Kinder zu sprechen.

"Die meisten von ihnen sprechen davon, dass sie sehr leise sein müssen. Zu jeder Zeit. Sie dürfen nicht aufstehen. Nicht sprechen. Natürlich dürfen sie nicht weinen. Nicht lachen. Einfach nur sehr, sehr still sein", sagte Bron-Harlev.

"Was diese Kinder durchgemacht haben, ist einfach unvorstellbar."

Dennoch scheint es einigen von ihnen jetzt besser zu gehen.

Noam Avigdori, 12, die zusammen mit ihrer Mutter freigelassen wurde, hat die letzte Woche damit verbracht, mit ihrem Vater Witze zu reißen, sich mit Freunden zu treffen und hat sich sogar in ein Geschäft gewagt.

"Wenn ich sage: 'Noam, mach dies, mach das', sagt sie: 'Papa, du weißt, was mir passiert ist.' Und sie weiß, dass sie das ausspielen kann und.... sie genießtes", sagte ihr Vater, Hen Avigdori, in einem Interview.

Aber er sagt auch, dass es auch Nächte gibt, in denen seine Tochter schreiend aufwacht.

Sharon Hertzman umarmt ihren Mann Hen Avigdori, als sie sich am 25. November im Sheba Medical Center in Ramat Gan, Israel, wiedersehen. Haim Zach/AP

Fast alle Freigelassenen haben sich öffentlich kaum zu den Bedingungen ihrer Gefangenschaft geäußert. Ihre Familien sagen, dass die Behörden sie angewiesen haben, keine Einzelheiten über ihre individuelle Behandlung preiszugeben, weil sie befürchten, die noch Gefangenen in weitere Gefahr zu bringen.

Aus Interviews mit ihren Familien, Ärzten und psychiatrischen Fachkräften sowie aus Erklärungen von Beamten und anderen Personen geht hervor, dass alle Geiseln gelitten haben, ihre Erfahrungen in der Gefangenschaft jedoch sehr unterschiedlich waren.

Einige wurden von ihren Mitgeiseln isoliert. Andere, wie Noam Avigdori und ihre Mutter Sharon, wurden zusammen mit Verwandten festgehalten, was es der 12-Jährigen ermöglichte, so etwas wie eine ältere Schwester für die jungen Cousins zu sein, die mit ihr zusammen festgehalten wurden.

"Alle, die mit einem Familienmitglied oder mit Freunden zusammen waren, waren in einem viel besseren Zustand", als sie freigelassen wurden, sagte Dani Lotan, ein klinischer Psychologe bei Scheider, der einige der ehemaligen Geiseln behandelt hat.

Das ist jedoch selbst innerhalb der Familien unterschiedlich.

In den Wochen ihrer Gefangenschaft schlossen Danielle Aloni und ihre 5-jährige Tochter Emilia eine enge Freundschaft mit einem der inhaftierten thailändischen Landarbeiter, Nutthawaree Munkan. Letzte Woche, nachdem alle freigelassen wurden, sang das Mädchen einem erfreuten Munkan, als sie per Videoanruf wieder zusammenkamen, die Zahlen vor, die sie während der Gefangenschaft auf Thailändisch gelernt hatte.

Emilias Cousins, die 3-jährigen Zwillinge, haben seit ihrer Rückkehr jedoch eine schwere Zeit hinter sich.

Danielle Aloni lacht neben ihrer Tochter Emilia, als sie nach ihrer Freilassung aus der Gefangenschaft Familienmitglieder im Schneider Children's Medical Center trifft. Schneider Children's Medical Center Spokesperson via AP

In der Gefangenschaft wurde Sharon Aloni zusammen mit ihrem Mann und einem ihrer Zwillingsmädchen in einem kleinen Raum festgehalten, zusammen mit etwa acht anderen Personen. Das Paar verbrachte "zehn qualvolle Tage" in dem Glauben, dass ihre andere Tochter getötet worden war, als sie kurz nach der Einreise in den Gazastreifen entführt wurde.

Das dauerte bis zu dem Tag, an dem Sharon ihrem Mann gegenüber darauf bestand, dass sie die Schreie ihrer vermissten Tochter Emma hören könne. Minuten später erschien ohne Erklärung eine Frau, um ihnen das Kind zu bringen, ein freudiges Wiedersehen, das es Mutter und Töchtern ermöglichte, für den Rest ihrer Gefangenschaft zusammenzubleiben - aber ein paar Tage vor ihrer Freilassung wurde der Vater der Mädchen entführt, und sein Aufenthaltsort bleibt unbekannt.

Jetzt, wo sie frei sind, wachen die Mädchen mitten in der Nacht weinend auf, so Moran Aloni. Emma erlaubt niemandem, von ihrer Seite zu weichen. Sie haben sich daran gewöhnt, wieder laut zu sprechen, aber ihre Mutter flüstert immer noch.

Viele ehemalige Geiseln haben berichtet, dass sie nur geringe Mengen an Lebensmitteln erhielten, wobei die Rationen von Gruppe zu Gruppe zu variieren schienen, ohne dass es dafür eine Erklärung gab.

Eine Familie erzählte den Ärzten, dass sie jeden Morgen um 10 Uhr einen Keks mit Tee und ab und zu eine einzelne getrocknete Dattel erhielten. Um 17 Uhr wurde ihnen Reis serviert. Das war nicht genug, aber die täglichen Sorgen ließen ihren Appetit verkümmern.

Ein 15-jähriges Mädchen erzählte, dass sie tagelang nichts gegessen hatte, um ihrer 8-jährigen Schwester ihren Anteil am Essen geben zu können.

Einige der 23 thailändischen Geiseln, die vor kurzem freigelassen wurden, berichteten, dass sie jeweils etwa einen halben Liter Wasser bekamen und dann drei Tage lang damit auskommen mussten. Manchmal, so sagten sie, war es Salzwasser.

Eine Gruppe ehemaliger Gefangener berichtete, dass sie innerhalb von sieben Wochen nur dreimal in Eimern mit kaltem Wasser baden durften - und ein Kind hat nach Angaben der Ärzte überhaupt nicht gebadet.

Der Genesungsprozess nach einem so langen Trauma wird langsam und schrittweise verlaufen, sagen die Ärzte. Während die Erwachsenen das Erlebte vielleicht besser verarbeiten können als die kindlichen Opfer, stellt ihre Genesung eine eigene Herausforderung dar.

Viele, vor allem ältere und gebrechliche Menschen, bleiben schwach, nachdem sie aufgrund der mageren Verpflegung durch ihre Entführer erheblich an Gewicht verloren haben.

Shoshan Haran am Telefon bei ihrer Ankunft in Israel nach ihrer Freilassung. Israel Prime Minister Office/AP

Yaffa Adar, 85, eine Überlebende des Holocaust, die aus ihrem Kibbuz verschleppt und auf einem Golfwagen nach Gaza gebracht wurde, spricht ausführlich mit ihrer Familie über ihre Zeit in Gefangenschaft. Die Tage seither sind schwieriger geworden, da sie sich mit dem auseinandersetzt, was ihr und der Gemeinschaft, die sie schätzte, widerfahren ist, so ihre Enkelin Adva Adar.

"Sie ist geistig unglaublich stark, aber man kann sehen, wie die Hölle in ihre Seele eingedrungen ist", sagte die jüngere Adar. "Es ist die Art und Weise, wie sie die Welt betrachtet, wie sie die Menschen ansieht."

In den Krankenhäusern waren Ärzte, Sozialarbeiter und Psychologen vorsichtig im Umgang mit den ehemaligen Geiseln, um deren Trauma nicht zu verstärken.

Während sie sich zu Hause eingewöhnen, werden Kinder und Erwachsene jedoch mit den Folgen des Anschlags vom Oktober konfrontiert, die ihnen durch die Gefangenschaft verborgen geblieben sind.

Während der sieben Wochen, die sie gefangen gehalten wurde, mussten sich Shoshan Haran, ihre Töchter und Enkelkinder fragen, was mit ihrem Mann geschehen war.

"Wir mussten ihnen sagen, dass mein Vater ermordet wurde", sagte Yuval Haran.

Experten zufolge werden sich die Geiseln und ihre Familien in den kommenden Tagen der Frage stellen müssen, wie es ohne ihre getöteten oder vermissten Lieben weitergehen soll - doch für die meisten ist es noch viel zu früh.