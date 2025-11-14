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Bus prallt in Wartehäuschen in Stockholm - mehrere Tote gemeldet

Rettungsfahrzeuge in der Stockholmer Innenstadt, 10. März, 2019
Rettungsfahrzeuge in der Stockholmer Innenstadt, 10. März, 2019 Copyright  AP Photo
Copyright AP Photo
Von Gavin Blackburn & Euronews
Zuerst veröffentlicht am
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Die Polizei hat die Straße Valhallavägen in der Nähe des Unglücksortes abgesperrt.

In Stockholm sind nach dem Zusammenstoß eines Busses mit einem Wartehäuschen offenbar mehrere Menschen ums Leben gekommen. Der Unfall ereignete sich nach Polizeiangaben am Freitag gegen 15 Uhr im Stadtteil Östermalm. Die Straße Valhallavägen wurde im Bereich der Unfallstelle abgesperrt.

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Die Polizei bestätigte mehrere Verletzte, machte jedoch keine Angaben zu deren Zahl oder Zustand. Die Hintergründe des Vorfalls sind bislang unklar. Die Ermittlungen dauern an.

Diese Geschichte ist noch nicht abgeschlossen, und unsere Journalisten arbeiten an weiteren Aktualisierungen.

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