Bus prallt in Wartehäuschen in Stockholm - mehrere Tote gemeldet

Die Polizei hat die Straße Valhallavägen in der Nähe des Unglücksortes abgesperrt.
In Stockholm sind nach dem Zusammenstoß eines Busses mit einem Wartehäuschen offenbar mehrere Menschen ums Leben gekommen. Der Unfall ereignete sich nach Polizeiangaben am Freitag gegen 15 Uhr im Stadtteil Östermalm. Die Straße Valhallavägen wurde im Bereich der Unfallstelle abgesperrt.
Die Polizei bestätigte mehrere Verletzte, machte jedoch keine Angaben zu deren Zahl oder Zustand. Die Hintergründe des Vorfalls sind bislang unklar. Die Ermittlungen dauern an.
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