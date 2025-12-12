Ein Flüchtling ist am Samstag in Süditalien verhaftet worden, nachdem er versucht hatte, der Polizei zu entkommen, indem er sich als Statue in der Weihnachtskrippe einer Stadt ausgab.

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Der 38-jährige Mann aus Ghana wurde in Galatone in der Region Apulien vom Bürgermeister der Stadt, Flavio Filoni, entdeckt, als er an der Krippe auf der Piazza Santissimo Crocifisso vorbeikam.

"Als ich vor der Krippe stand, die von unserem Pro Loco liebevoll gestaltet wurde, bemerkte ich etwas, das ich zunächst für einen Teil der Szene hielt", schrieb Filoni auf Facebook. "Ein scheinbar harmloses Detail, das sich jedoch als entscheidend herausstellte."

Der Bürgermeister erwog zunächst, die Organisatoren zu kontaktieren, um ihnen zu der lebensechten Figur zu gratulieren, stellte aber bei näherer Betrachtung fest, dass es sich um eine echte Person handelte.

Filoni rief einen anderen Beamten der Stadt an, um den Mann zu überreden, die Krippe zu verlassen. Berichten zufolge wehrte sich der Mann und behauptete, die Krippe sei sein Zuhause, wie die lokalen Medien berichteten.

Italienische paramilitärische Polizisten patrouillieren auf dem Petersplatz im Vatikan, 24. April, 2025 AP Photo

Die örtliche Polizei, die Staatspolizei und die Carabinieri trafen schnell ein und identifizierten den Mann als einen gesuchten Flüchtigen.

Berichten zufolge war der Mann aus einer neunmonatigen und 15-tägigen Haftstrafe in Bologna entkommen, die er wegen Widerstandes gegen einen Beamten und schwerer Körperverletzung verbüßt hatte.

"Dank des raschen Eingreifens unserer örtlichen Polizei, der Staatspolizei und der Carabinieri war es möglich, eine flüchtige und gesuchte Person aufzuspüren und zu identifizieren", sagte Filoni.

Der Bürgermeister dankte der Polizei für ihre Arbeit und fügte hinzu, der Vorfall bestätige, "wie wichtig es ist, volles Vertrauen in die tägliche Arbeit derjenigen zu haben, die für Sicherheit und Legalität sorgen".

Galatone, eine Stadt mit rund 15.400 Einwohnern, liegt 26 Kilometer von Lecce entfernt in der südlichen Region Salento in Apulien.