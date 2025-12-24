Die Frage, ob Irans oberster Führer Ali Khamenei die Entwicklung von Atomwaffen genehmigt hat, hat nach dem verheerenden zwölf Tage andauernden Konflikt mit Israel im Juni an Dringlichkeit gewonnen.

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Israelische und US-amerikanische Angriffe beschädigten während der Kämpfe Irans Atomanlagen schwer. In dem Konflikt kamen mehr als 1.000 Iraner und 29 Israelis ums Leben, was intensive Spekulationen über Teherans nächstes Vorgehen auslöste.

Nach Einschätzung der US-Geheimdienste hatte Khamenei bis August weiterhin kein Atomwaffenprogramm autorisiert.

„Die Geheimdienstgemeinschaft kommt weiterhin zu der Einschätzung, dass Iran keine Atomwaffe baut und der oberste Führer Khamenei das Atomwaffenprogramm, das er 2003 ausgesetzt hat, nicht autorisiert hat“, sagte die Direktorin der US-Geheimdienste, Tulsi Gabbard, im März vor dem Geheimdienstausschuss des US-Senats.

Gabbard merkte jedoch an, dass man „im vergangenen Jahr eine Erosion eines jahrzehntelangen Tabus in Iran beobachten konnte, öffentlich über Atomwaffen zu sprechen, was vermutlich Befürworter von Atomwaffen innerhalb des iranischen Entscheidungsapparats ermutigt“.

Im Oktober 2024 erklärte CIA-Direktor William Burns, er sei „relativ zuversichtlich“, dass die USA Arbeiten zur Bewaffnung „vergleichsweise frühzeitig“ erkennen könnten.

Der im Exil befindliche Nationale Widerstandsrat Iran behauptete im Oktober 2024, Khamenei habe die Islamischen Revolutionsgarden angewiesen, „das Projekt zum Bau von Atombomben abzuschließen und zu beschleunigen“.

Diese Behauptungen wurden jedoch bislang weder von internationalen Geheimdiensten noch von der Internationalen Atomenergie-Organisation (IAEO) unabhängig bestätigt.

Iranische Quellen deuten auf Entscheidung hin

Der italienische außenpolitische Thinktank ISPI berichtete in diesem Monat, dass seine Quellen in Teheran darauf hindeuteten, Khamenei habe im Oktober eine Entscheidung getroffen, die Entwicklung kompakter Sprengköpfe für ballistische Raketen zu genehmigen – allerdings ohne die Urananreicherung über 60 Prozent hinaus zu erhöhen.

Laut der Analyse von ISPI hatten alle über die Jahre befragten Quellen bislang bestritten, dass eine solche Entscheidung getroffen worden sei.

Der Thinktank erklärte, Khamenei habe trotz des Drucks der Revolutionsgarden stets die endgültige Entscheidung blockiert, die Urananreicherung auf 90 Prozent anzuheben und mit der Entwicklung miniaturisierter nuklearer Sprengköpfe zu beginnen.

Archiv: Teil einer Übung der iranischen Marine im Golf von Oman und im Indischen Ozean, 21. August 2025. AP Photo

ISPI erklärte jedoch, der Konflikt im Juni habe die Lage grundlegend verändert, da er gezeigt habe, dass Irans Verteidigungssysteme weitgehend wirkungslos seien und sich lediglich das Arsenal an Mittelstreckenraketen als einsatzfähig erwiesen habe.

Laut der Analyse von ISPI sei Teheran zu dem Schluss gekommen, dass Atomwaffen – abgesehen von einer Kapitulation – das einzige wirkliche Abschreckungsmittel gegenüber Israel und den USA darstellen würden. Der Thinktank wies zudem darauf hin, dass Gerüchte über ein streng geheimes Anreicherungsprogramm an bislang nicht offengelegten Standorten kursieren, die der Internationalen Atomenergie-Organisation (IAEO) nie gemeldet worden seien.

Diese Behauptungen aus Kreisen der ISPI-Quellen lassen sich jedoch weder durch offizielle Geheimdiensteinschätzungen noch durch Berichte der IAEO unabhängig verifizieren.

Wo stehen Irans nukleare Fähigkeiten?

Gesichert ist, dass Iran seine Fähigkeiten zur Urananreicherung vor dem Konflikt im Juni rasch ausgebaut hat.

Nach Angaben der Internationalen Atomenergie-Organisation (IAEO) verfügte Iran zum 13. Juni 2025 – kurz vor Beginn der israelischen Angriffe – über 441 Kilogramm auf 60 Prozent angereichertes Uran. Das ist der höchste Anreicherungsgrad, den je ein Staat ohne Atomwaffenstatus erreicht hat.

Uran, das auf 60 Prozent angereichert ist, liegt technisch bereits nahe an den 90 Prozent, die für waffenfähiges Material erforderlich sind.

Verschiedene Zentrifugenmaschinen stehen in einer Halle der Urananreicherungsanlage Natanz, 17. April 2021. AP Photo

Ein US-Geheimdienstbericht vom November 2024 erklärte, Iran verfüge über ausreichend spaltbares Material, das – bei weiterer Anreicherung – für „mehr als ein Dutzend Atomwaffen“ ausreichen würde.

ISPI wies darauf hin, dass der Schritt von 60 auf 90 Prozent Anreicherung nur wenige Wochen dauern würde, sofern genügend moderne Zentrifugen einsatzbereit sind.

Der Bau kompakter Sprengköpfe, die klein genug für Irans Langstreckenraketen sind, stellt jedoch eine deutlich komplexere Herausforderung dar.

Was sind die technischen Hürden?

Während der Iran Uran vergleichsweise schnell auf waffenfähiges Niveau anreichern könnte, ist die Entwicklung kompakter nuklearer Sprengköpfe deutlich schwieriger.

ISPI verwies auf die Erfahrungen Pakistans, das im Mai 1998 fünf Atomtests durchführte und zwei Tage später einen Test mit einem kompakten Sprengkopf folgen ließ.

Pakistan gelang es, kompakte Sprengköpfe ohne weitere reale Tests zu entwickeln, gestützt auf 24 simulierte Tests seit 1983. Dennoch dauerte es rund 15 Jahre, bis ein einsatzfähiges Design erreicht war.

ISPI deutete an, dass Khamenei die Entwicklung von Sprengköpfen möglicherweise gegenüber der weiteren Anreicherung priorisiert habe, weil eine sofortige Anreicherung von spaltbarem Material Iran derzeit in eine extrem verwundbare Lage bringen würde.

Langfristig müssten jedoch Anreicherung und Sprengkopfentwicklung zusammenlaufen, da selbst für simulierte Tests waffenfähiges Material erforderlich ist.

Feierlichkeiten anlässlich der Übergabe von 250 nuklearwaffenfähigen Raketenwerfern an Frontverbände der Streitkräfte während einer Zeremonie in Pjöngjang, 4. August 2025. AP Photo

Unterdessen hat Nordkorea Berichten zufolge die Zusammenarbeit mit Iran im Bereich ballistischer Raketen und fortschrittlicher Designs intensiviert. Ob sich diese Kooperation auch auf kompakte nukleare Sprengköpfe erstreckt, lässt sich jedoch nicht verifizieren.

Der Iran-Israel-Konflikt hat die strategische Lage grundlegend verändert.

Israelische Angriffe vom 13. Juni richteten sich gegen Irans wichtigste Anreicherungsanlagen in Natanz, töteten Nuklearwissenschaftler und beschädigten zentrale Infrastrukturen.

Die USA schlossen sich der Kampagne am 22. Juni an und griffen drei iranische Atomanlagen an, darunter die tief unterirdisch gelegene Anlage Fordow, die mit bunkerbrechenden Bomben attackiert wurde.

Während des Konflikts feuerte Iran mehr als 550 ballistische Raketen sowie über 1.000 Drohnen auf Israel ab, bis am 24. Juni eine Waffenruhe in Kraft trat.

US-Präsident Trump erklärte, die Bombardierung der iranischen Anlagen habe einer „Auslöschung“ gleichgekommen. Offizielle US-Stellen betonten jedoch, dass Irans Entwicklung von Atomwaffen dadurch lediglich um einige Monate verzögert worden sei.

Rufe nach Atomwaffen halten an

Iranische Regierungsvertreter haben öffentlich darüber diskutiert, das Atomwaffenverbot des Landes zu überdenken.

Im Oktober 2024 schrieben 39 Abgeordnete des iranischen Parlaments an den Obersten Nationalen Sicherheitsrat und forderten eine Änderung der Verteidigungsdoktrin Irans, die Atomwaffen einschließen soll.

Kamal Kharrazi, Berater von Khamenei, erklärte im November 2024, Iran werde seine „nukleare Doktrin ändern“, falls „eine existenzielle Bedrohung“ eintrete.

Ein Mann hält während der Trauerzeremonie in Teheran am 28. Juni 2025 ein Bild von Irans verstorbenem Raketenprogrammleiter Hajizadeh. AP Photo

Ali Shamkhani, ein führender Berater Khameneis, erklärte im Oktober, dass Irans frühere Angriffe auf Israel „nicht die von Teheran angestrebten Ergebnisse“ erzielt hätten.

Er äußerte offen die Überlegung, dass Iran eine Atombombe anstreben könnte, und sagte: „Da nun klar ist, sollte Iran diese Fähigkeit für sich selbst entwickelt haben.“

Iran verweist seit langem auf ein religiöses Dekret (Fatwa) von Khamenei, das die Entwicklung und Nutzung von Atomwaffen verbietet.

Die Fatwa, erstmals 2003 erwähnt und in den folgenden Jahren formalisiert, erklärt, dass der Bau, die Lagerung und der Einsatz von Atomwaffen nach islamischem Recht verboten ist.

Analysten weisen jedoch darauf hin, dass Fatwas als Reaktion auf veränderte Umstände angepasst werden können, und Diskussionen über eine Revision der Nukleardoktrin deuten darauf hin, dass eine solche Änderung in Betracht gezogen werden könnte.

Was kann die IAEO tun?

Die IAEO konnte seit den Angriffen im Juni keine Inspektionen an Irans sensibelsten Nuklearanlagen durchführen.

„Wir dürfen nur Standorte betreten, die nicht getroffen wurden“, sagte IAEO-Generaldirektor Rafael Grossi Mitte Dezember.

„Diese drei anderen Anlagen — Natanz, Isfahan und Fordow — sind noch bedeutender, da sie weiterhin große Mengen an nuklearem Material und Ausrüstung enthalten, und wir müssen dorthin zurückkehren.“

Die Flagge der Internationalen Atomenergie-Organisation (IAEO) weht vor einem Wandgemälde in Wien, 23. Juni 2025. AP Photo

Geheimdiensteinschätzungen legen nahe, dass Iran vor den US-Angriffen etwa 408 Kilogramm auf 60 % angereichertes Uran an geheime Standorte, möglicherweise in tief unterirdischen Anlagen in Isfahan, verlagert hat.

Satellitenaufnahmen des in Washington ansässigen Institute for Science and International Security zeigen, dass Iran an den meisten beschädigten Standorten nur minimale Aufräumarbeiten durchgeführt hat.

Es wurden jedoch Anstrengungen unternommen, Zugang zum Tunnellabyrinth von Isfahan zu erhalten, wo angereichertes Uran gelagert sein könnte.

Der US-Botschafter in Israel, Mike Huckabee, erklärte im Dezember, Iran versuche offenbar, Fordow wiederaufzubauen, was darauf hindeute, dass „sie die Botschaft der Juni-Angriffe nicht vollständig verstanden haben“.