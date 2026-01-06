Mann verwüstet das Haus von US-Vizepräsident JD Vance mit einem Hammer

Ein Mann, der am Haus von US-Vizepräsident J.D. Vance im US-Bundesstaat Ohio mit einem Hammer Fensterscheiben einschlug und andere Sachschäden verursachte, ist am Montag festgenommen worden. Das teilte der US-Geheimdienst mit.

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Der Mann wurde kurz nach Mitternacht von Agenten des Secret Service festgenommen, die dem Haus von JD Vance östlich der Innenstadt von Cincinnati zugeteilt waren, sagte der Sprecher der Behörde, Anthony Guglielmi. Der Verdächtige ist 26 Jahre alt.

Vance dankt für gute Wünsche

"Ich danke allen für die guten Wünsche nach dem Angriff auf unser Haus. Soweit ich das beurteilen kann, hat ein Verrückter versucht, durch Einschlagen der Fenster einzubrechen. Ich bin dem Secret Service und der Polizei von Cincinnati dankbar, dass sie schnell reagiert haben", so Vance in einem Beitrag auf X.

"Wir waren nicht einmal zu Hause, da wir bereits nach DC zurückgekehrt waren".

Und Vance erklärte: "Eine Bitte an die Medien: Wir versuchen, unsere Kinder so gut wie möglich vor den Realitäten dieses Lebens im öffentlichen Dienst zu schützen. Vor diesem Hintergrund bin ich skeptisch, was den Nachrichtenwert von Bildern unseres Hauses mit Löchern in den Fenstern angeht."

Berichten zufolge hörte der Geheimdienst gegen Mitternacht ein lautes Geräusch im Haus von Familie Vance und fand den Verdächtigen, der ein Fenster mit einem Hammer eingeschlagen hatte und versuchte, in das Haus zu gelangen.

Der Mann habe auch ein Fahrzeug des Geheimdienstes beschädigt, als er die Einfahrt des Hauses hinauffuhr, sagte einer der Beamten.

Der Secret Service arbeitet mit der Polizei von Cincinnati und der US-Staatsanwaltschaft zusammen, während die Entscheidungen zur Anklageerhebung geprüft werden, so der Sicherheitsbeamte.

Der Jurist und Schriftsteller JD Vance war US-Senator, der den Bundesstaat Ohio vertrat, bevor er Vizepräsident von Donald Trump wurde. Sein Haus liegt im Stadtteil Walnut Hills mit Blick auf die Stadt Cincinnati. Bei seinem Eintritt in die Politik 2021 wurde der rechtspopulistische Vance von dem Milliardär Peter Thiel unterstützt.

Walnut Hills ist eines der ältesten Viertel der Stadt Cincinnati und es gibt dort historische Gebäude, darunter das Harriet Beecher Stowe House.