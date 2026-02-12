Eklat um Justizminister: Türkische Politiker prügeln sich im Parlament

Im türkischen Parlament kam es am Mittwoch zu einer Schlägerei, nachdem Abgeordnete der regierenden AK-Partei und der Opposition wegen der Ernennung einer umstrittenen Persönlichkeit für das Justizministerium im Rahmen einer Kabinettsumbildung aneinandergeraten waren.

Abgeordnete der Opposition versuchten, Akın Gürlek, der von Präsident Recep Tayyip Erdoğan in das höchste Justizressort berufen wurde, daran zu hindern, seinen Amtseid im Parlament abzulegen.

Die Gemüter waren erhitzt und die Abgeordneten wurden dabei beobachtet, wie sie sich gegenseitig schubsten und einige sogar Schläge austeilten.

Als Istanbuler Chefankläger hatte Gürlek den Vorsitz in vielbeachteten Verfahren gegen mehrere Mitglieder der größten Oppositionspartei, der Republikanischen Volkspartei (CHP), inne, die von der Opposition seit langem als politisch motiviert bezeichnet werden.

Das Handgemenge veranlasste den Sprecher, die Sitzung für 15 Minuten zu unterbrechen, bis die Ordnung wiederhergestellt war.

Die türkische Regierungspartei und Abgeordnete der Opposition streiten sich im Parlament in Ankara über die Ernennung des neuen Justizministers, 11. Februar 2026 AP Photo

Der ehemalige Staatsanwalt wurde später bei der Vereidigung im Kreise von Abgeordneten der Regierungspartei gesehen.

Erdoğan ernannte auch Mustafa Çiftçi, den Gouverneur der östlichen Provinz Erzurum, zum Innenminister.

Hunderte von Beamten aus CHP-geführten Gemeinden wurden im Rahmen von Korruptionsermittlungen verhaftet.

Darunter war auch Istanbuls Bürgermeister Ekrem İmamoğlu, der weithin als Erdoğans Hauptkonkurrent gilt und im vergangenen Jahr verhaftet wurde.

Gürlek reichte im November eine umfassende Anklageschrift gegen İmamoğlu ein, in der ihm 142 Straftaten im Zusammenhang mit Korruption und organisierter Kriminalität vorgeworfen und eine Gesamtstrafe von mehr als 2 000 Jahren Haft gefordert wurde.

Der türkische Staatspräsident Recep Tayyip Erdoğan bei einer Pressekonferenz in Istanbul, 30. Dezember 2025 AP Photo

İmamoğlus Anhänger haben behauptet, die Anschuldigungen gegen ihn seien politisch motiviert, aber die Regierung besteht darauf, dass die Justiz unabhängig handelt.

Es wurde kein offizieller Grund für die Kabinettsumbildung am Mittwoch genannt, aber das Amtsblatt erklärte, die scheidenden Minister hätten "um ihre Entlassung gebeten".

Die neuen Ernennungen erfolgen zu einem Zeitpunkt, an dem die Türkei über mögliche Verfassungsreformen debattiert und eine Friedensinitiative mit der militanten Arbeiterpartei Kurdistans (PKK) verfolgt, die auf die Beendigung eines jahrzehntelangen Konflikts abzielt.

Es wird allgemein erwartet, dass das Parlament Reformen zur Unterstützung des Prozesses verabschiedet.