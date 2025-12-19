Nachdem eine Drohne über Ankara abgesschossen wurde, halten die politischen Spannungen in der Türkei und international an. Eine Drohne war ohne Erlaubnis in den türkischen Luftraum über dem Schwarzen Meer eingedrungen. Ein türkischer F-16-Kampfjet brachte die Drohne zu Fall.

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Das Ministerium für Nationale Verteidigung (MND) gab eine Erklärung ab. Die Drohne war aus Richtung des Schwarzen Meeres in den Luftraum eingedrungen und am 15. Dezember über Ankara abgeschossen worden. Das Ministerium erklärte, man habe Russland und die Ukraine gewarnt.

Türkei spricht Warnung für Schwarzes Meer aus

"Als Ergebnis der durchgeführten Bewertungen, um die Sicherheit des Luftraums aufrechtzuerhalten und die Sicherheit von Leben und Eigentum unserer Bürger zu schützen, wurde die Drohne, die außer Kontrolle zu sein schien, von unseren F-16-Flugzeugen verfolgt und nach Abschluss der Verfahren mit einem kontrollierten Eingriff an der am besten geeigneten Stelle abgeschossen", hieß es in der Erklärung.

"Aufgrund des andauernden Krieges zwischen der Ukraine und Russland wurden unsere Gesprächspartner gewarnt, dass beide Seiten vorsichtiger sein sollten, wenn es um die Sicherheit des Schwarzen Meeres geht."

Es wurden keine Angaben darüber gemacht, zu welchem Land die Drohne gehörte und ob sie etwas transportierte.

Nach Angaben des Verteidigungsministeriums war die zerstörte Drohne in sehr kleine Teile zerbrochen und über ein großes Gebiet verstreut. Das soll es erschwert haben, Trümmerteile zu entdecken. Nichtsdestotrotz erklärte das Ministerium, dass die zuständigen Stellen die Suche und die technischen Untersuchungen mit großer Sorgfalt durchführen.

Gibt es eine Sicherheitslücke?

Der Abschuss des Fahrzeugs durch F-16-Kampfjets hatte die Frage aufgeworfen, ob das Radarsystem funktionierte. Namık Tan, ein Istanbuler CHP-Abgeordneter und ehemaliger Botschafter, fragte: "Ist unser Radarsystem unzureichend, um eine Drohne rechtzeitig zu erkennen, die unseren Luftraum verletzt und den Himmel über der Hauptstadt, dem Herzen des Staates, und über allen kritischen Einrichtungen unserer Verteidigungsindustrie erreichen kann?"

Das Verteidigungsministerium hingegen wies diese Behauptungen zurück und erklärte Folgendes:

"Die Kontrolle unseres Luftraums erfolgt rund um die Uhr mit einer mehrschichtigen und integrierten Architektur, die Radar-, Frühwarn-, elektronische Kriegsführungs- und Abfangelemente umfasst. Von den Luftverteidigungssystemen wird erwartet, dass sie die in den Luftraum eindringenden Elemente aufspüren, identifizieren, verfolgen und zerstören."

"Der Prozess bezüglich der fraglichen Drohne wurde erfolgreich geführt und abgeschlossen. Die Behauptungen, unser Luftverteidigungssystem sei schwach, entsprechen nicht der Wahrheit."

Was passiert im Schwarzen Meer?

Die Tatsache, dass das Ministerium betonte, die Drohne sei aus Richtung des Schwarzen Meeres in den türkischen Luftraum eingedrungen, brachte die jüngsten verstärkten Aktivitäten in der Region auf die Tagesordnung.

Im vergangenen Monat gab es mehrere Angriffe auf russische Tanker im Schwarzen Meer. Russland hatte daraufhin ebenfalls einige Angriffe verübt. Einige Schiffe, die türkischen Unternehmen gehören, waren ebenfalls Ziel der Angriffe. Die Türkei verurteilte diese Eskalationen und rief beide Seiten zur Zurückhaltung auf.

Zunächst wurden Ende November die Öltanker VIRAT und KAIROS angegriffen, von denen man annahm, dass sie zur russischen Schattenflotte gehören. Türkische Rettungskräfte spielten eine wichtige Rolle bei der Rettung der Besatzung der Tanker.

Anfang Dezember wurde dann ein weiterer Tanker namens MIDVOLGA-2, der Sonnenblumenöl von Russland nach Georgien transportierte, im Schwarzen Meer angegriffen. Der Angriff erfolgte etwa 130 Kilometer vor der türkischen Küste.

Am 12. Dezember wurde das unter der Flagge Panamas fahrende Passagier- und Frachtschiff "CENK T" des türkischen Unternehmens Cenk Ro-Ro, das im Hafen von Odessa vor Anker lag, von einer russischen Rakete getroffen. Das Schiff, das beim Anlegen im Hafen abgeschossen wurde, war sowohl im Passagier- als auch im Frachtverkehr tätig und befand sich außerdem auf regelmäßigen Fahrten zwischen der Türkei und der Ukraine.

Präsident Recep Tayyip Erdoğan erklärte dazu: "Wenn man Handelsschiffe und zivile Schiffe angreift, nützt das niemandem. Wir richten unsere Warnung klar an beide Seiten", sagte er. Da die Ereignisse jedoch nicht aufhörten, wurde die über Ankara entdeckte Drohne zerstört.