Der Vorsitzende der israelischen Opposition, Jair Lapid, hat Euronews gesagt, niemand könne US‑Präsident Donald Trump zu irgendetwas drängen. Damit wies er Spekulationen zurück, der Entschluss zum Angriff auf den Iran sei in Israel und nicht in Washington gefallen.

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„Wirkt Donald Trump auf Sie wie jemand, den man herumschubsen kann? Ich glaube nicht“, sagte Lapid in der Euronews‑Interviewsendung 12 Minutes With.

„Er ist Präsident der größten Streitkräfte in der Geschichte der Menschheit. Er ist ein entschlossener Mann. Israel empfindet Dankbarkeit und Bewunderung für seinen Mut, für seine moralische Klarheit in dieser Frage, dafür, dass er sich entschieden hat, in diesen Krieg zu ziehen, im Wissen, dass er damit den Frieden auf der Erde schützt.“

Er fügte hinzu, mit Ausnahme von Melania, der First Lady der USA, glaube er nicht, „dass irgendjemand Donald Trump zu etwas drängen kann, das er nicht tun will“.

US‑Präsident Trump erklärte am Freitag, die USA würden das herrschende Regime im Iran „vollständig zerstören – militärisch, wirtschaftlich und auf andere Weise“. Es sei seine „große Ehre“, deren Vertreter zu töten, schrieb er auf seiner Plattform Truth Social.

Der Oppositionschef ging auch auf mögliche Ziele des Iran‑Kriegs ein. Ein Regimewechsel gehöre zu den wichtigsten. Er glaube zwar nicht „an die Möglichkeit, ein Regime durch Luftangriffe zu stürzen“, sei aber überzeugt, dass diese „bessere Bedingungen schaffen können, damit die Menschen im Iran ihr Schicksal selbst in die Hand nehmen“.

„Ich glaube, im vergangenen Januar, als sie auf die Straße gegangen sind und zu Tausenden von der Basidsch‑Miliz (einer den Revolutionsgarden, IRGC, unterstellten paramilitärischen Truppe) und den Revolutionsgarden getötet wurden, haben sie sich allein gefühlt. Ich glaube nicht, dass sie sich jetzt noch allein fühlen.“

Lapid sagte Euronews, er sei überzeugt, dass „Voraussetzungen, Möglichkeiten und Chancen für einen Regimewechsel deutlich gewachsen sind“.

„Jetzt liegt es beim iranischen Volk. Ich weiß nicht, ob es einen iranischen Nelson Mandela, einen iranischen Gandhi oder einen iranischen Lech Wałęsa geben wird. Aber ich hoffe um ihrer selbst willen, für die Menschen im Iran, dass es zu einem Regimewechsel kommt.“

Irans neuer Oberster Religionsführer droht USA und Israel

In seinen ersten öffentlichen Äußerungen als neuer oberster Religionsführer Irans kündigte Ayatollah Modschtaba Chamenei an, Iran werde diejenigen „rächen“, die bei US‑israelischen Luftangriffen getötet worden seien.

Lapid sagte, er fühle sich nicht bedroht. Die jüngste Drohung unterscheide sich seiner Ansicht nach nicht von der Haltung Irans zu Israel vor Beginn des Krieges.

„Es ist ja nicht so, dass sie vorher nicht versucht hätten, Israelis, Amerikaner, Menschen aus der EU, aus Saudi‑Arabien und überall sonst zu töten“, erklärte er. „Genau das tut dieses Regime. Es hat ein ganzes Land in Geiselhaft genommen, eine großartige, uralte Kultur. Die Iraner verfügen über eine uralte Kultur, die mit Gewalt von den Leuten gekapert wurde, die solche Dinge sagen.“

Der Oppositionschef betonte außerdem, es gebe einen großen Unterschied zwischen israelischen und iranischen Angriffen und den dabei entstehenden Opfern: Teheran greife gezielt Zivilisten an.

Zuvor hatte Irans UN‑Botschafter Ali Bahreini in einem Exklusivinterview mit Euronews den USA und Israel vorgeworfen, in Iran zivile Infrastruktur bewusst ins Visier zu nehmen.

Auf die Frage nach den mehr als eintausendzweihundert Menschen, von denen Teheran sagt, sie seien seit Beginn des US‑israelischen Krieges ums Leben gekommen, sagte Lapid: „Das sind Kriegsopfer. Niemand hat sie vorsätzlich getötet.“

Er fügte hinzu, die US‑israelische Operation richte sich „ausschließlich gegen militärische Ziele“, während Iran „israelische und andere zivile Ziele angreift, um möglichst viele Zivilisten zu töten“.

Auf die Frage von Euronews nach dem mutmaßlichen US‑Luftangriff auf die Mädchengrundschule Schadscharä Tayyebeh in Minab am 28. Februar sprach Lapid von einer „fürchterlichen, schrecklichen Tragödie“.

US‑Medien berichteten, Ermittler des US‑Militärs gingen davon aus, dass amerikanische Truppen wahrscheinlich unbeabsichtigt für den Angriff verantwortlich seien. Iranische Stellen sprechen von hundertfünfundsiebzig Todesopfern, darunter mehr als einhundert Kinder. Ein endgültiges Ergebnis liegt jedoch noch nicht vor.

„Mein Mitgefühl gilt den Eltern“, sagte Lapid und räumte ein, dies sei etwas, „das nicht passieren darf, aber im Krieg vorkommt“.

Er betonte, „niemand wollte, dass so etwas passiert, niemand hatte so etwas im Sinn“.

„Niemand behauptet, Krieg sei nichts Schreckliches. Manchmal ist selbst ein gerechter Krieg etwas Furchtbares, weil es Tote gibt, auch unter der Zivilbevölkerung. Noch einmal: Mein Beileid gilt den Eltern dieser Kinder.“

Folgen für die Region

Die vom Iran unterstützte Hisbollah greift inzwischen ebenfalls in den Krieg ein und zieht den Libanon in eine massive militärische Eskalation mit Israel hinein.

Libanesische Regierungsvertreter sagten Euronews, Beirut habe über einen US‑Vermittler direkte Gespräche mit Israel angefragt. Ziel sei ein Ende der israelischen Offensive, die nach jüngsten Angaben bereits fast siebenhundert Menschen das Leben gekostet und rund achthundertzwanzigtausend Menschen vertrieben hat.

Auf die Frage, ob Israel zu einem solchen Dialog bereit wäre, antwortete Lapid, er persönlich würde dies befürworten, wenn es nach ihm ginge.

„Ich würde das wie einen Scheren‑Effekt nutzen“, sagte er. Um gegen Hisbollah zu kämpfen, würde er in den Süden des Libanon vorrücken und „dafür sorgen, dass Hisbollah über den Litani‑Fluss hinaus zurückgedrängt wird“.

Gleichzeitig sei es wichtig, „mit der libanesischen Regierung zu verhandeln, denn Hisbollah ist auch ihr Problem“.

„Im Moment liegt es am libanesischen Volk zu entscheiden, ob es ein Land mit einer Terrororganisation ist oder eine Terrororganisation mit einem Land. Wenn der Libanon ein wirklicher Staat sein will, muss er deutlich mehr tun, um Hisbollah zu kontrollieren.“

Libanons Präsident Joseph Aoun hat bereits einen Waffenstillstand gefordert, um die Gefechte zu Land und in der Luft zu stoppen. Er warnte, sein Land stehe vor der tödlichen Wahl zwischen einem direkten militärischen Zusammenstoß mit Israel oder dem Risiko, den Libanon in ein zweites Gaza zu verwandeln.

In der vergangenen Woche erklärte Ministerpräsidentin Nawal Salam die Militäroperationen der Hisbollah nach deren Raketenangriffen auf Israel für „illegal“. Die libanesische Regierung erklärte zugleich, sie sei bereit zu akzeptieren, dass Hisbollah ausschließlich als politische Partei agiert.

Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu zeigt jedoch immer deutlicher, dass er sich nicht mit einer Entwaffnung der Hisbollah zufriedengeben will, sondern sie auch vollständig aus der politischen Landschaft des Libanon verdrängen möchte. Neben ihren paramilitärischen Aktivitäten ist Hisbollah seit Langem auch politischer Akteur und Anbieter sozialer Dienste.