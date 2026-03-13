Ali Bahreini, Irans Botschafter und Ständiger Vertreter beim UNO-Büro in Genf, schließt nicht aus, dass Teheran auch europäische Staaten angreifen könnte. Der Krieg tritt in seine dritte Woche ein.

WERBUNG WERBUNG

„Ich will das klarstellen: Unsere Streitkräfte haben klargemacht, dass jede Einrichtung, jede Basis, von der aus Iran angegriffen wird, für uns ein legitimes Ziel ist“, sagte der Diplomat in der Euronews-Sendung 12 Minutes With.

Auf die Frage, ob das auch Standorte in Europa einschließe, antwortete Bahreini: „Wir verteidigen unser Land mit allen Mitteln, die nötig sind, um unsere Sicherheit zu gewährleisten und jede Aggression gegen Iran zu verhindern.“

Am Freitag gab Präsident Emmanuel Macron bekannt, dass ein französischer Soldat bei einem Angriff in der autonomen Kurdenregion im Irak getötet wurde. Es ist der erste Todesfall der französischen Armee in diesem Krieg im Nahen Osten. Sechs weitere Soldaten wurden verletzt.

Ohne die Verantwortung für den Angriff ausdrücklich zu übernehmen, erklärte die proiranische schiitische Miliz Ashab al-Kahf in einer Stellungnahme, sie werde nun „alle französischen Interessen im Irak und in der Region“ ins Visier nehmen – insbesondere nach der Ankunft eines französischen Flugzeugträgers, der inzwischen im östlichen Mittelmeer operiert.

Bereits zwei Tage nach Kriegsbeginn traf eine mutmaßlich in Iran gefertigte Drohne den britischen Stützpunkt RAF Akrotiri auf Zypern. Am Tag darauf wurden zwei weitere Drohnen auf dem Weg zu der Basis abgefangen.

Das britische Verteidigungsministerium erklärte, man gehe davon aus, dass die Drohne von einer proiranischen Miliz im Libanon oder im Westen des Irak gestartet wurde. Premierminister Keir Starmer wies darauf hin, dass die Drohne gestartet worden sei, bevor das Vereinigte Königreich angekündigt habe, den USA die Nutzung britischer Stützpunkte für „defensive“ Aktionen zu erlauben.

Auch die Türkei, in der sich der US-Luftwaffenstützpunkt Incirlik befindet, gerät zunehmend zwischen die Fronten des eskalierenden Krieges. Die NATO hat in den vergangenen Tagen zwei anfliegende iranische Raketen abgeschossen.

Bahreini sagte Euronews, iranische Stellen hätten die Berichte über Angriffe im türkischen Luftraum zurückgewiesen. „Unser Präsident stand im Kontakt mit dem türkischen Präsidenten, und ich denke, für beide Seiten ist inzwischen klar, dass es keinen Angriff von unserer Seite auf dieses Land gegeben hat.“

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan bestätigte am Montag, dass er mit seinem iranischen Amtskollegen Masoud Pezeshkian gesprochen habe. Er habe ihm gesagt, dass eine Verletzung des türkischen Luftraums „unter keinen Umständen zu entschuldigen“ sei.

Als Reaktion auf das Eindringen iranischer ballistischer Raketen in den türkischen Luftraum erklärte die NATO, sie sei „bereit“, das Territorium ihrer Mitgliedstaaten zu verteidigen. NATO-Quellen sagten Euronews, es gebe bislang keine Hinweise darauf, dass die Türkei innerhalb des Bündnisses formelle Schritte gegen Iran einleiten wolle.

Iran: Keine Angriffe auf Golfstaaten

Der iranische Diplomat kritisierte die US-israelischen Angriffe auf sein Land scharf und warf Washington und Tel Aviv Verstöße gegen das Völkerrecht vor. Er verurteilte auch das, was er als US-Angriffe auf zivile Infrastruktur in Iran bezeichnete, und verwies auf den Beschuss einer Grundschule in Minab, bei dem nach Angaben iranischer Behörden hundertachtundsechzig Menschen getötet wurden, die meisten von ihnen Kinder.

Gleichzeitig bestritt Bahreini, dass Teheran zivile Ziele in der Golfregion angreift. Euronews-Reporterinnen und -Reporter vor Ort in Dubai und Doha dokumentieren seit Tagen iranische Angriffe auf zivile Einrichtungen, darunter Flughäfen, Wohnhäuser und Hotels. Der Diplomat wies diese Berichte jedoch zurück und erklärte, sie seien „nicht verifiziert“.

Alle Golfstaaten, die seit Beginn des Krieges von Iran angegriffen wurden, haben wiederholt betont, sie verurteilten die „unprovozierten iranischen Angriffe“ aufs Schärfste.

Die Aussagen des Botschafters erfolgten wenige Tage, nachdem Irans Präsident Masoud Pezeshkian sich bei seinen Golfnachbarn für die Angriffe entschuldigt hatte.

Er sagte zudem, die iranischen Streitkräfte seien angewiesen worden, „von jetzt an keine Nachbarländer mehr anzugreifen oder Raketen auf sie abzufeuern, es sei denn, wir werden von diesen Ländern angegriffen“.

Diese Erklärung gab er ab, bevor der neue Hardliner-Ayatollah Mojtaba Khamenei ernannt wurde.

Neben der wachsenden Zahl der Todesopfer in den beteiligten Ländern hat der anhaltende Krieg im Nahen Osten zunehmend wirtschaftliche Folgen: Die Ölpreise schießen in die Höhe. US-Präsident Donald Trump versuchte am Donnerstag, die explodierenden Kosten für Öl in einem Beitrag auf Truth Social umzudeuten und deutete an, dies werde den Amerikanerinnen und Amerikanern letztlich zugutekommen.

Trumps Zeitplan und sein Ziel für ein Kriegsende bleiben unterdessen unklar. Anfang der Woche sandte er widersprüchliche Botschaften: Zunächst erklärte er, der Krieg sei „weitgehend abgeschlossen, ziemlich“, wenige Stunden später sagte er, er könne sich „noch weiter entwickeln (...) und wir werden noch weiter gehen“.

Irans Präsident Masoud Pezeshkian formulierte seinerseits seine Bedingungen für ein Ende des Krieges. Auf der Plattform X schrieb er, „der einzige Weg, diesen Krieg zu beenden (...), ist die Anerkennung der legitimen Rechte Irans, die Zahlung von Reparationen und verbindliche internationale Garantien gegen künftige Aggression“.

Für Bahreini besteht Irans Ziel darin, „diesen Teufelskreis aus Verhandlungen und neuen Angriffen zu durchbrechen“.

„Wir wollen unsere Verteidigungsmaßnahmen so lange fortsetzen, bis die Aggression beendet ist. Die Gegenseite muss zu der Einsicht kommen, dass sie Iran nicht besiegen kann.“