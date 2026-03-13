Angeblich fotografierte der Mann Schiffe, die in den US-Marinestützpunkt Souda Bay auf Kreta einfuhren, und schickte das Bildmaterial nach Polen.
Ein 58-jähriger Pole wurde am Donnerstagnachmittag, dem 12. März, von Polizeibeamten in Souda auf Kreta unter dem Vorwurf der Spionage verhaftet.
Nach Angaben der Polizei soll der 58-Jährige, der in einem Wohnwagen in Marathi lebte, Schiffe fotografiert haben, die in den Marinestützpunkt von Souda einlaufen, und das Material nach Polen geschickt haben.
Der Pole bestreitet die Vorwürfe. Das Mobiltelefon, auf dem Fotos von Kriegsschiffen gefunden wurden, sowie andere elektronische Geräte wurden beschlagnahmt und werden in den forensischen Labors der ELAS untersucht.
Auf der griechischen Insel befindet sich die US-Militärbasis Naval Support Activity (NSA) in Souda Bay in der Nähe von Chania. Vor dem Militärschlag gegen den Iran war der US-Flugzeugträger USS Gerald R. Ford kurzzeitig auf dem Marinestützpunkt Souda. Es handelte sich um einen Zwischenstopp zur technischen Unterstützung und zum Auftanken.