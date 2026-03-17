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Pornografie auf Bali: Zwei Franzosen und ein Italiener verhaftet

Indonesische Polizei auf Bali am 4. Oktober 2018.
Indonesische Polizei auf Bali am 4. Oktober 2018. Copyright  AP Photo/Firdia Lisnawati
Copyright AP Photo/Firdia Lisnawati
Von Olivier Tolachides
Zuerst veröffentlicht am
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Die Herstellung und Verbreitung von Pornografie ist in Indonesien verboten. Ihnen droht eine Haftstrafe von bis zu 16 Jahren.

Die indonesische Polizei gab am Dienstag, den 17. März, bekannt, dass sie in Bali zwei französische und einen italienischen Staatsbürger wegen der Produktion und Verbreitung pornografischer Inhalte festgenommen hat.

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Nach Angaben der Einwanderungsbehörde wurden eine Französin, die als "Content Creator" beschrieben wurde, und ein Italiener am Freitag bei dem Versuch, Bali in Richtung Thailand zu verlassen, festgenommen. Der andere französische Staatsbürger, der als "Manager" der Französin vorgestellt wurde, wurde einige Tage später in Badung festgenommen.

Bis zu 16 Jahre Haft

Laut dem Polizeichef des Bezirks Badung auf Bali, Joseph Edward Purba, wurden die Ermittlungen durch "ein virales Video mit pornografischen Inhalten, das in sozialen Netzwerken kursiert" ausgelöst. Die Herstellung und Verbreitung pornografischer Inhalte ist in dem mehrheitlich muslimischen Land verboten.

Den französischen und italienischen Staatsbürgern drohen bis zu 16 Jahre Haft - zehn für die Produktion pornografischer Inhalte und sechs für deren Verbreitung im Internet.

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