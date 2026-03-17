US-Geheimdienstberichte: Irans Mojtaba Chamenei ist homosexuell

Wie die Washington Post unter Berufung auf Geheimdienstmitarbeiter und eine dem Weißen Haus nahestehende Quelle berichtet, wurde US-Präsident Donald Trump in der vergangenen Woche darüber informiert, dass der neue Oberste Führer des Iran, Mojtaba Khamenei, homosexuell sein könnte. Sein verstorbener Vater, Ayatollah Ali Khamenei, habe seine Eignung zur Führung der Islamischen Republik aus Gründen, die mit seinem Privatleben zusammenhängen, in Frage gestellt.

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Den Quellen zufolge zeigte sich Trump von der Information überrascht und lachte laut auf, während er das Briefing erhielt, während andere im Raum sich der Reaktion anschlossen. Eine hochrangige Geheimdienstquelle erklärte, er habe "seit Tagen nicht mehr aufgehört zu lachen".

Geheimdienstmitarbeiter erklärten, dass die Informationen von den US-Geheimdiensten für glaubwürdig gehalten werden. Sie würden nicht darauf abzielen, Khamenei zu diskreditieren, der am 8. März nach dem Tod seines Vaters das Amt des Obersten Führers übernommen hat.

Die Geheimdienstinformationen legen nahe, dass Mojtabai eine langfristige sexuelle Beziehung zu seinem Mentor aus Kindertagen hatte, so die Quellen. Eine andere Quelle fügte hinzu, dass es sich um eine Beziehung zu einer Person handelte, die zuvor für die Familie Khameneis gearbeitet hatte.

Die Quellen wiesen darauf hin, dass den US-Geheimdiensten keine Fotos vorlägen, die Khameneis sexuelle Orientierung belegen würden, hielten die Informationen jedoch für "sehr zuverlässig", sie stammten aus "einer der bestgeschützten Quellen der US-Regierung".

Dem Zeitungsbericht zufolge kursieren im Iran seit dem Hubschrauberabsturz im Mai 2024, bei dem der damalige iranische Präsident Ebrahim Raisi, der favorisierte Kandidat für die Nachfolge Khameneis, ums Leben kam, Gerüchte über Mojtabais Neigungen.

Nach Angaben von Insidern der US-Regierung wurden diese Informationen in den Korridoren der Macht streng gehütet.

Trump hatte Mojtabai zuvor als "inakzeptable Wahl" für die Führung des Irans bezeichnet und argumentiert, er werde nicht auf die Forderungen der USA eingehen, das iranische Atom- und Raketenprogramm aufzugeben.

Behandlung in London wegen erektiler Dysfunktion

Laut einem geheimen US-Geheimdienstbericht aus dem Jahr 2008, der von WikiLeaks veröffentlicht wurde, wurde Mojtabai im Vereinigten Königreich wegen erektiler Dysfunktion behandelt, ohne dass die genaue Ursache des Problems erläutert wurde.

Mojtabai heiratete relativ spät im Alter von 30 Jahren und benötigte dem Dossier zufolge mehrere Besuche in Londoner Krankenhäusern, um Kinder bekommen zu können.

Homosexualität ist im Iran illegal und wird in einigen Fällen mit harten Strafen bis hin zur Todesstrafe geahndet.

Man geht davon aus, dass seine Frau Zahra und sein Sohn Mohammad Bagher im Teenageralter bei dem Überfall, bei dem sein Vater getötet wurde, ums Leben kamen, während der neue Anführer einen weiteren Sohn und eine Tochter hat. Mojtabai wurde wahrscheinlich bei dem Luftangriff verletzt, bei dem sein Vater und andere Familienmitglieder am 28. Februar getötet wurden.

Bis heute sind der aktuelle Status und der Zustand von Mojtabai Khamenei nach den Luftangriffen vom 28. Februar unklar.

Nach Angaben einer mit CNN vertrauten Quelle erlitt Mojtaba Khamenei am ersten Tag der amerikanisch-israelischen Bombardierung einen gebrochenen Fuß, ein geprelltes linkes Auge und kleinere Risswunden im Gesicht.

US-Kriegsminister Pete Hegseth hingegen sagte, der Sohn von Ali Chamenei sei "verletzt und wahrscheinlich entstellt" als Folge eines Luftangriffs.