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Kuba warnt vor "unüberwindbarem Widerstand" nach Trumps Drohungen

Der kubanische Präsident Miguel Díaz-Canel.
Der kubanische Präsident Miguel Díaz-Canel. Copyright  Copyright 2026 The Associated Press. All rights reserved
Copyright Copyright 2026 The Associated Press. All rights reserved
Von Juan Carlos De Santos Pascual
Zuerst veröffentlicht am
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Kuba reagiert auf Trumps Drohungen, die "Kontrolle" über die Insel zu übernehmen, und warnt inmitten von Energiesanktionen und Druck für politische Reformen.

Kuba hat am Mittwoch davor gewarnt, dass jede Aggression von außen mit "unbezwingbarem Widerstand" beantwortet wird, und damit auf die Drohungen Donald Trumps reagiert, die "Kontrolle" über die Insel zu übernehmen.

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Der kubanische Präsident Miguel Díaz-Canel prangerte in den sozialen Netzwerken an, dass Washington "fast täglich öffentlich damit droht, die verfassungsmäßige Ordnung gewaltsam zu stürzen" und dass es beabsichtige, "das Land, seine Ressourcen, seinen Besitz und die Wirtschaft selbst zu übernehmen, die sie zu ersticken versuchen, um uns auszuliefern".

Außenminister Bruno Rodríguez fügte hinzu, die "kollektive Bestrafung" der von den Vereinigten Staaten verhängten Sanktionen werde "die volle Ausübung der Souveränität" und die Kreativität angesichts der Blockade und der Energieblockade nicht beeinträchtigen.

Die Spannungen verschärfen sich im Zusammenhang mit dem Druck, den Washington auf Kuba ausübt, um wirtschaftliche und politische Reformen durchzuführen. Am Montag bekräftigte Außenminister Marco Rubio die Notwendigkeit "drastischer Veränderungen" und "neuer Personen, die die Führung übernehmen".

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Die Vereinigten Staaten haben eine Ölblockade verhängt, die von den Vereinten Nationen als völkerrechtswidrig bezeichnet wurde und die ohnehin schon prekäre wirtschaftliche Lage der Insel nach sechs Jahren tiefer Krise noch verschlimmert.

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