Kriminelle Schwäche für Süßigkeiten: Eine große Ladung KitKat-Schokoriegel von Nestlé ist in Europa gestohlen worden, wie die Marke mitteilte. Der Diebstahl könnte zu Engpässen in den Geschäften im Vorfeld von Ostern führen, hieß es weiter.

WERBUNG WERBUNG

KitKat, das dem Schweizer Lebensmittelriesen Nestlé gehört, bestätigte am Samstag in einer der AFP übermittelten Erklärung, dass "ein Lastwagen mit 413.793 Einheiten seiner neuen Schokoladenlinie während des Transports in Europa gestohlen wurde".

Die Ladung mit einem Gewicht von etwa 12 Tonnen sei letzte Woche verschwunden, als sie zwischen Produktions- und Vertriebsstandorten unterwegs war.

"Wir haben die Menschen immer dazu ermutigt, mit KitKat eine Pause einzulegen", sagte ein Sprecher der Marke und bezog sich dabei auf den Slogan "Have a break, have a KitKat".

"Aber es scheint, dass die Diebe die Botschaft wörtlich genommen haben und sich mehr als 12 Tonnen unserer Schokolade geschnappt haben."

Leere Regale zu Ostern?

Das Unternehmen warnte, dass "dieser Diebstahl zu einer Verknappung von KitKat in den Regalen führen könnte", und räumte ein, dass "die Verbraucher leider Schwierigkeiten haben könnten, ihre Lieblingsschokolade vor Ostern zu finden".

Der gestohlene Lkw hatte Mittelitalien verlassen und war auf dem Weg nach Polen, mit dem Ziel, die Schokoriegel in den durchquerten Ländern zu verteilen.

KitKat gab nicht den genauen Ort an, an dem die Ware verschwand, teilte jedoch mit, dass "das Fahrzeug und seine Ladung weiterhin unauffindbar sind".

"Eine Untersuchung ist im Gange, die in enger Zusammenarbeit mit den lokalen Behörden und den Partnern in der Lieferkette durchgeführt wird", erklärte das Unternehmen.

Ein KitKat-Riegel mit vier Fingern wird am Mittwoch, den 17. Mai 2017, in London fotografiert. Dominic Lipinski/PA

KitKat warnte, dass die verschwundenen Schokoriegel "auf inoffiziellen Märkten in Europa auftauchen könnten".

Das Unternehmen betonte, die gestohlene Ware könne zurückverfolgt werden, indem die eindeutigen Chargencodes auf jedem Riegel gescannt würden.

"Wenn eine Übereinstimmung gefunden wird, erhält der Benutzer des Scanners klare Anweisungen, wie er KitKat alarmieren kann, und dann die Informationen in geeigneter Weise weitergeben."