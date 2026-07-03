Iranische Stellen rechnen damit, dass Millionen Iranerinnen und Iraner sowie Delegationen aus rund 30 Staaten zu den Trauerfeiern für Ali Khamenei nach Teheran kommen, die in dieser Woche beginnen. Unter den Gästen sind hochrangige Vertreter aus Russland, Pakistan und der Taliban-Regierung in Afghanistan.

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Khamenei, 86 Jahre alt, kam am 28. Februar bei Angriffen auf seine Residenz im Zentrum Teherans ums Leben.

Sein Leichnam ist seit drei Tagen im Teheraner Grand Mosalla aufgebahrt, dem größten Gebetskomplex des Landes und dem üblichen Ort für große Staatsakte.

Von den staatlichen Medien veröffentlichte Aufnahmen zeigen eine frühere Trauerzeremonie für Khamenei am Donnerstagabend.

Die schwarz gekleideten Trauernden stammen nach Angaben der Staatsmedien aus Familien, die im zwölftägigen Konflikt 2025 und im jüngsten Iran-Krieg Angehörige verloren haben. Sie warfen Schals und andere Gegenstände nach vorn, damit Helfer sie am Sarg entlangführen – eine im Iran verbreitete Geste, die als Segnung gilt.

Später zeigten staatliche Medien Khameneis Sarg, bedeckt von einer roten Flagge mit weißer Kalligraphie „Ya Hussein“, einem schiitischen Ruf zur Erinnerung an das Martyrium des Enkels des Propheten Mohammed im siebten Jahrhundert.

Zuvor hatte die Flagge über dem goldenen Schrein von Imam Hussein im irakischen Karbala geweht. Traditionell steht sie sowohl für das vergossene Blut eines zu Unrecht Getöteten als auch für den Ruf nach Vergeltung.

Zu den Getöteten, deren gedacht wird, gehören Khameneis Schwiegersohn, seine älteste Tochter, eine 14 Monate alte Enkelin sowie die Ehefrau des neuen iranischen Ayatollah Mojtaba Khamenei. Der Sohn des früheren höchsten Geistlichen des Landes hält sich weiter versteckt, nachdem er bei dem Angriff offenbar verletzt wurde.

Parlamentspräsident Mohammad Bagher Ghalibaf, Außenminister Abbas Araghchi und Präsident Masoud Pezeshkian, zentrale Figuren der zivilen Staatsführung, haben bereits ihre Anteilnahme bekundet.

Wer zu den Trauerfeiern kommt

Außenministeriums­sprecher Esmaeil Baghaei erklärte, mindestens acht Staats- und Regierungschefs sowie Parlamentspräsidenten aus zwölf Ländern würden teilnehmen. Delegationen aus Irak, Afghanistan und Pakistan sind bereits in Teheran eingetroffen.

Laut einer von den staatlichen Medien veröffentlichten Liste entsendet Russland den früheren Präsidenten und stellvertretenden Vorsitzenden des Sicherheitsrats, Dmitri Medwedew, als Sondergesandten von Präsident Wladimir Putin. China schickt den Vizevorsitzenden des Ständigen Ausschusses des Nationalen Volkskongresses.

Die Taliban-Regierung Afghanistans wird durch den amtierenden Außenminister Amir Khan Muttaqi vertreten. Iranische Medien berichten zudem, dass auch Regierungschef Hassan Akhund und Ahmad Massoud, der Anführer der Nationalen Widerstandsfront, anreisen könnten.

Die irakische Delegation wird von Präsident Nizar Amidi und Parlamentspräsident Haibet al-Halboosi angeführt, begleitet von Nechirvan Barzani, dem Regierungschef der Autonomen Region Kurdistan.

Iranische Geistliche gehen während einer Zeremonie in der Imam-Khomeini-Mosalla-Großmoschee in Teheran am 3. Juli 2026 an den Särgen von Ali Khamenei und Familienangehörigen vorbei AP Photo

Pakistans Premierminister Shehbaz Sharif nimmt gemeinsam mit Armeechef Asim Munir und weiteren Vertretern teil. Indien entsendet Generalleutnant Syed Ata Hasnain, den Gouverneur von Bihar, sowie Außenminister Pabitra Margherita.

Die Türkei schickt Vizepräsident Cevdet Yılmaz. Die aserbaidschanische Delegation führt Parlamentspräsidentin Sahiba Gafarova an; einige Berichte halten es für möglich, dass auch Präsident Ilham Alijew kommt.

Ebenfalls erwartet werden Armeniens Regierungschef Nikol Paschinjan, Georgiens Präsident Mikheil Kavelashvili und Tadschikistans Präsident Emomali Rahmon. Aus Kasachstan reist Vizepremier und Außenminister Yermek Kosherbayev an, aus Turkmenistan Gurbanguly Berdimuhamedow, Vorsitzender des Volksrats.

Weitere Delegationen werden aus Bangladesch erwartet; dort sollen Premierminister Tarique Rahman und Parlamentspräsident Hafizuddin Ahmed an den Feiern teilnehmen.

Malaysia wird durch Agrarminister Mohamad Sabu vertreten, nachdem Premierminister Anwar Ibrahim seine Teilnahme wegen anderer Verpflichtungen abgesagt hat.

Delegationen werden zudem aus Oman, Katar, Belarus, Kirgisistan, Usbekistan, Ägypten, Ghana, Nicaragua, der Demokratischen Republik Kongo, Serbien und Kuba erwartet.

Iranische Medien melden außerdem Delegationen aus Tunesien, Libanon, Namibia, Sri Lanka, Myanmar, Gambia und Thailand sowie Vertreter der Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit und der Wirtschaftlichen Kooperationsorganisation.

Baghaei erklärte, kein europäischer Staat sei offiziell eingeladen worden.

Die Teilnehmenden stünden „auf der richtigen Seite der Geschichte“, sagte er. Den europäischen Regierungen warf er eine „beschämende“ Haltung zu den US-amerikanischen und israelischen Militärschlägen gegen den Iran vor.

Staaten, die aus Sicht Teherans bei den Angriffen „eine unangebrachte Position“ eingenommen hätten, seien nicht eingeladen worden, fügte er hinzu.

Sechs Tage Trauer

Der Iran hat ein sechstägiges Trauerprogramm angekündigt.

Die öffentlichen Abschieds- und Trauerfeiern beginnen am Samstag und Sonntag im Teheraner Grand Mosalla, anschließend folgt ein Trauerzug.

Am Montag gehen die Zeremonien in Qom weiter. Am Mittwoch folgen religiöse Feiern in Nadschaf und Karbala, zwei der heiligsten schiitischen Stätten im Irak. Die abschließende Trauerfeier mit Beisetzung findet am Mittwoch in Maschhad statt.

Mitglieder der Revolutionsgarden und Geistliche trauern am 3. Juli 2026 in der Imam-Khomeini-Mosalla-Großmoschee in Teheran vor den Trauerfeiern für den getöteten iranischen Ayatollah Ali Khamenei AP Photo

Khamenei soll in seiner Heimatstadt Maschhad beigesetzt werden, nahe dem Schrein von Imam Reza, einer der heiligsten Stätten des schiitischen Islam.

Teheran, Qom und Maschhad bleiben während der jeweiligen Zeremonien weitgehend geschlossen, so die Behörden. In Teheran müssen alle öffentlichen Einrichtungen und privaten Büros von Samstag bis Montag schließen, große Teile der Innenstadt sind für Privatfahrzeuge gesperrt.

Der Luftraum über Teheran wird ab Freitag teilweise und am Montag vollständig gesperrt.

Eine Frau geht am 2. Juli 2026 in Teheran an einem Banner mit dem Porträt des getöteten iranischen Ayatollah Ali Khamenei vorbei, das vor den Trauerfeiern aufgehängt wurde AP Photo

Sollte sich die Schätzung iranischer Stellen von 15 bis 20 Millionen Teilnehmenden bewahrheiten, wäre es die größte Staatsbeisetzung in der Geschichte des Landes.

In Teheran zeigen Plakate und eine riesige Statue auf dem Enghelab-Platz die geballte Faust des getöteten Khamenei, umrahmt von Abbildungen scheinbar fliegender ballistischer Raketen. In seiner ersten Botschaft an die Nation, die ein Sprecher des Staatsfernsehens verlas, erklärte Mojtaba Khamenei, er habe den Leichnam seines Vaters mit erhobener, geballter Faust gesehen.

Auf den Bannern steht in Arabisch, Englisch und Farsi: „Wir müssen aufstehen“.

Mojtaba bleibt unsichtbar: Militärspitze tritt wieder auf

Ob Mojtaba Khamenei, Sohn und Nachfolger Ali Khameneis, an der zentralen Zeremonie in Teheran teilnimmt, ist weiter offen.

Seit dem Angriff, bei dem sein Vater getötet wurde, ist er nicht mehr öffentlich aufgetreten. Unter Verweis auf Regierungskreise berichten iranische Medien, aus Sicherheitsgründen werde er voraussichtlich fernbleiben.

Bereits bei einer Gedenkfeier am Donnerstag für seine Frau, die beim selben Angriff ums Leben kam, fehlte er.

Seit seiner Ernennung zum obersten geistlichen Staatsoberhaupt hat der jüngere Khamenei das Volk nur über schriftliche Botschaften erreicht, die im Staatsfernsehen verlesen werden.

Wiederholte Drohungen Israels, Mojtaba Khamenei zu töten, riefen am Donnerstag das gemeinsame Militärkommando Irans auf den Plan, das eine Warnung aussprach.

„Wir warnen die Feinde eines starken Iran, insbesondere die Vereinigten Staaten, das israelische Regime und ihre regionalen wie außerregionalen Verbündeten, vor jeder Fehleinschätzung“, erklärte das Kommando. „Sie müssen mit harten, bereuen lassenden Antworten rechnen, die die Söhne der iranischen Nation in den Streitkräften auf jede Drohung oder Aggression gegen unser geliebtes Land geben werden.“

General Ahmad Vahidi von den Revolutionsgarden sitzt am 2. Juli 2026 in Teheran in einer Trauerhalle neben dem Sarg des iranischen Ayatollah Ali Khamenei AP Photo

Der ranghöchste Kommandeur der Revolutionsgarden, Ahmad Vahidi, zeigte sich am Donnerstag erstmals seit Beginn des Krieges im Februar wieder in der Öffentlichkeit und erwies Khamenei am Sarg die letzte Ehre.

Er war seit dem 8. Februar, also Wochen vor Kriegsbeginn, nicht mehr öffentlich gesehen worden.

„Sie müssen wissen, dass das reine Blut unseres ermordeten Imams einen weiteren Wendepunkt in den Siegen des geliebten Islam auf der weltweiten Bühne markieren wird“, sagte Vahidi in Äußerungen, die das Staatsfernsehen am Freitag ausstrahlte.

„Den Wunsch, diese Nation kapitulieren zu sehen, werden sie mit ins Grab nehmen. Durch dieses reine Blut wird diese Nation Tag für Tag höher aufsteigen.“

Vahidi soll eine zentrale Rolle bei der Festlegung der iranischen Position in den Gesprächen mit den USA spielen und gilt als Mitglied des engsten Kreises um Mojtaba Khamenei.

Generalmajor Hatami, Oberbefehlshaber der Armee, erklärte bei einer separaten Abschiedszeremonie für ranghohe Offiziere, der Iran werde „das Blut des ermordeten Imams (Ali Khamenei) und der Märtyrer rächen“.

Generalmajor Abdollahi, Kommandeur des Khatam-al-Anbia-Hauptquartiers, des gemeinsamen Militärkommandos Irans, verkündete einen „Sieg auf dem Schlachtfeld“ und führte ihn auf von Khamenei gesetzte Verteidigungsprioritäten zurück.

Teherans anhaltender Einfluss im Irak

Ähnliche Zeremonien sind in Nadschaf und Karbala geplant – ein Zeichen für den fortdauernden Einfluss Irans auf die schiitische Gemeinschaft im Irak.

Parlamentspräsident Ghalibaf, Teherans Chefunterhändler mit den USA, sagte seinem irakischen Amtskollegen Haibat al-Halboosi, Iran und Irak hätten „an schweren wie an freudigen Tagen Seite an Seite gestanden“.

Ghalibaf bezeichnete die Trauerfeier als „einen der wichtigsten Wendepunkte in der Geschichte Irans“ und rief zu massenhafter Teilnahme auf. „Der Ruf der Nation nach Vergeltung muss in den Ohren der ganzen Welt widerhallen“, sagte er am Donnerstag.

ARCHIV: Gläubige besuchen am 25. Juni 2025 während des Monats Muharram, einer Trauerzeit für Schiiten, den heiligen Schrein von Imam Abbas in Karbala AP Photo

Zum Thema Straße von Hormus sagte Ghalibaf, im jüngsten Memorandum mit den Vereinigten Staaten seien „wichtige Punkte unterzeichnet“ worden. Nach internationalem Recht müsse die Verwaltung der Meerenge „zwischen den beiden Anrainerstaaten Iran und Oman geteilt werden“. Zugleich nehme Iran „die Ansichten der Golfanrainer, darunter des Irak, auf“.

Al-Halboosi nannte die Haltung Irans eine „historische Standhaftigkeit“ und gratulierte Teheran zu der vorläufigen Einigung. Ghalibaf habe eine wichtige Rolle beim Zustandekommen gespielt, sagte er.

Er äußerte die Hoffnung, die Meerenge werde wieder geöffnet werden, „damit wir durch die Wiederaufnahme der Ölexporte die dem Irak im Krieg zugefügten Verluste ausgleichen können“. Zwischen den Bevölkerungen beider Länder gebe es angesichts der US- und israelischen Angriffe „ein sehr hohes Maß an Solidarität“.

Wie es nach der Beerdigung weitergeht

Nach den Trauerfeiern dürfte sich der Fokus auf die Machtübergabe unter Mojtaba Khamenei, die regionale Diplomatie und eine Entscheidung über die Straße von Hormus richten, sobald die ausgesetzten Gespräche zwischen Iran und den USA wiederaufgenommen werden.

Am Donnerstag warnte das Khatam-al-Anbia-Hauptquartier, jede US-Einmischung in der Straße von Hormus werde „mit einer schnellen und entschlossenen Antwort beantwortet“.

Die Wasserstraße sei „ein Gebiet unter der unbestrittenen Souveränität der Islamischen Republik Iran“ und nicht, so wörtlich, „ein Spielplatz für das aggressive Amerika“.

Alle Schiffe müssten die von Iran festgelegten Routen nutzen oder mit „einer sofortigen und entschlossenen Reaktion“ rechnen, hieß es weiter.

Die indirekten, über Vermittler geführten Gespräche zwischen Iran und den USA ruhen während der Trauerzeit.

Nach der Beisetzung sollen sie wiederaufgenommen werden. Die große Zahl ausländischer Delegationen in Teheran gilt als günstiger Rahmen für informelle Kontakte auf hoher Ebene am Rande der Zeremonien.