EU-Wettbewerbskommissarin Ribera attackiert Klimaleugner bei Bränden: „Sie lügen“

Die Exekutiv-Vizepräsidentin der Europäischen Kommission Teresa Ribera hat einen scharfen Angriff auf Klimaleugner gestartet. Sie wirft Politikerinnen und Politikern, die den Zusammenhang zwischen der globalen Erwärmung und den verheerenden Waldbränden in Europa abtun, vor, „die Menschen zu belügen“ und Leben zu gefährden.

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„Wir haben viele neue Abgeordnete im Europäischen Parlament, neue politische Lager und nationale Politikerinnen und Politiker, die sehr laut gegen Klimawissenschaft und Klimaschutz auftreten. Das ist gefährlich, sie belügen die Menschen“, sagte Ribera im exklusiven Gespräch mit Euronews.

Während tödliche Waldbrände in Spanien, Frankreich und Griechenland wüten, warnt Ribera, dass der wachsende Klimazweifel Europas Fähigkeit schwächt, sich auf immer zerstörerischere Katastrophen vorzubereiten. Sie sprach aus Madrid, einer Stadt, die besonders stark betroffen ist, und verglich das Leugnen der Rolle des Klimawandels bei Waldbränden mit dem Verabreichen von Alkohol an Alkoholkranke.

„Das nächstliegende Beispiel wäre eine Person im öffentlichen Amt, die sagt, man könne so viel Whiskey trinken, wie man wolle, und dann Auto fahren, weil Verkehrsunfälle nichts mit Alkohol zu tun hätten, sondern nur mit dem Zustand der Straße oder des Autos“, sagte sie. „Das ist einfach dumm.“

Ribera wies Behauptungen zurück, die Brände seien nur Teil des jahreszeitlichen Rhythmus in Europa. Aus ihrer Sicht schafft der Klimawandel „neue Arten von Waldbränden“, die intensiver sind und Gemeinden, Infrastruktur, Tierwelt und Menschenleben immer stärker bedrohen.

„Das ist einfach gefährlich“, sagte sie gegenüber Euronews. Während der extremen Hitzewellen Ende Juni wurden in Europa mehr als 10.000 zusätzliche Todesfälle verzeichnet.

Die spanische Kommissarin, die in Brüssel den sauberen, gerechten und wettbewerbsfähigen Übergang der EU verantwortet, äußerte sich in einer politisch heiklen Phase.

Im vergangenen Jahr hat sich der politische Fokus der EU von ihrer einst ehrgeizigen Klimagesetzgebung, einem Markenzeichen des Europäischen Grünen Deals in der ersten Amtszeit von Ursula von der Leyen, hin zu Wettbewerbsfähigkeit, Industriepolitik und dem Abbau von Bürokratie für Unternehmen verschoben.

Mehrere Regierungen und politische Gruppen drängen Brüssel, Umweltauflagen weiter zu lockern. Aus ihrer Sicht ist das der einzige Weg, um im Wettbewerb mit den Vereinigten Staaten und China zu bestehen.

Zu den diskutierten Schritten gehört eine Abschwächung der Methanvorschriften der EU, die Öl- und Gasproduzenten verpflichten würden, ihre Emissionen zu senken und zu überwachen. Auch das Gesetz zur Wiederherstellung der Natur steht zur Disposition, obwohl es als entscheidend für den Schutz von Wäldern und Mooren gilt.

Ribera warnt jedoch eindringlich davor, die Klimaagenda der EU zurückzudrehen.

Europa könne nicht auf eine seiner schlimmsten Waldbrandsaisons reagieren, indem es genau jene Politik demontiert, die dazu dient, Klimarisiken zu verringern, argumentiert sie. Regeln lassen sich vereinfachen, doch die Grundlagen des Grünen Deals aufzugeben, wäre aus ihrer Sicht ein Fehler.

„Die richtige Antwort besteht nicht darin, alles zu beseitigen, was diese grünen Wurzeln gelegt hat, auf denen wir weiteren Wohlstand aufbauen können“, sagte Ribera.