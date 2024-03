SFHIR's "Cellistin" in Fene gewinnt das beste Wandbild der Welt, eine gewaltige Ode an die Musik, die während des Perla Mural Festivals im August 2023 enthüllt wurde.

StreetArtCities hat die Gewinner des Wettbewerbs "Best of 2023" bekannt gegeben, bei dem die besten Street Art-Kreationen aus aller Welt ausgezeichnet werden.

In diesem Jahr wurden die Einsendungen in drei Kategorien unterteilt: Impact Award, Innovation Award und Best Mural of the World. Die Gewinner wurden durch eine Abstimmung der Community auf der Plattform von StreetArtCities ermittelt.

Den begehrten Titel "Bestes Wandbild der Welt" erhielt die atemberaubende Darstellung einer Cellistin des in Madrid geborenen Künstlers SFHIR, die sich über ein hoch aufragendes neunstöckiges Gebäude in Fene an der spanischen Nordwestküste erstreckt.

Spanien ist in diesem Jahr die dominierende Kraft, denn die meisten der ausgezeichneten Kunstwerke stammen aus den pulsierenden Straßen des Landes.

Ohne Titel von Sabotaje El Montaje (GEWINNER - IMPACT AWARD)

Standort - Ondarroa, Spanien

Ohne Titel von Sabotaje El Montaje Credit: Sabotaje El Montaje/StreetArtCities

Dieses Werk, das Sabotaje El Montaje während des Kaminazpi Artist Residency Programms in Ondarroa, Spanien, geschaffen hat, erinnert an die reiche Geschichte und kulturelle Identität des Baskenlandes.

"Ich habe mit Fotos aus dem historischen Archiv der Stadt gearbeitet, um das Matriarchat der Stadt und die Arbeit der Frauen in diesem Fischerdorf mit den Farben des Baskenlandes darzustellen", erklärt die Künstlerin.

Schwerkraft von Leon Keer (GEWINNER - INNOVATIONSPREIS)

Standort - Wuppertal, Deutschland

GRAVITY von Leon Keer Credit: Leon Keer/StreetArtCities

Seit über 25 Jahren prägt der niederländische Künstler Leon Keer die Welt mit seiner verspielten anamorphotischen Straßenkunst, die sowohl Wände als auch Böden bedeckt.

Anamorphotische Street Art zeichnet sich durch den Einsatz von Perspektive und Verzerrungstechniken aus, die bei Betrachtung aus bestimmten Blickwinkeln die Illusion dreidimensionaler Bilder erzeugen.

In diesem preisgekrönten Beispiel schuf Keer eine faszinierende Illusion von kleinen Glasmurmeln, die scheinbar aus der Seite eines Gebäudes in Wuppertal, Deutschland, herauskullern.

Fene's Violonchelist von SFHIR (GEWINNER - BESTES WANDBILD DER WELT)

Standort - Fene, Spanien

Fene's Cellistin von SFHIR Credit: David Couce/StreetArtCities/SFHIR

SFHIRs gigantische Hommage an die Musik, die während des ersten Perla Mural Festes im August 2023 in Fene, A Coruña, Spanien, enthüllt wurde, bedeckt ein hoch aufragendes 9-stöckiges Gebäude.

Das Wandgemälde bezieht die Architektur des Gebäudes, einschließlich des Lichtschachts, geschickt ein, um die Struktur des Cellos des Musikers zu schaffen.

Bei Nacht erhält das Wandbild eine magische Qualität, da die Bünde des Cellos aufleuchten, wenn die Lichter der benachbarten Treppenhäuser aktiviert werden.

Cobertura 2G von Da2 (2. PLATZ - INNOVATIONSPREIS)

Standort - Langreo, Spanien

Cobertura 2G von Da2 Credit: Da2/StreetArtCities

Atlas, die Frau, die die Welt trug von JDL (2ND PLACE - IMPACT AWARD)

Standort - Mailand, Italien

Atlas, the woman who carried the world von JDL Credit: JDL/StreetArtCities

Die Frau an der Flussmündung von Lula Goce (2. Platz - BESTES WANDBILD DER WELT)

Standort - Nigrán, Spanien

The Lady of the Estuary von Lula Goce Credit: Lula Goce/StreetArtCities

"Die Glühbirne wechseln" von Slim safont, Wedo (3. Platz - IMPACT AWARD)

Standort - Tiflis, Georgien

Changing the light bulb von Slim safont, Wedo Credit: Slim safont, Wedo

RIESEN : Emporsteigend von JR (3. Platz - INNOVATIONSPREIS)

Standort - Hongkong, Hongkong

GIANTS : Rising Up von JR Credit: JR/StreetArtCities

Copora von Yoe 33 (3. Platz - BESTES WANDBILD DER WELT)

Standort - Lugo, Spanien