Londoner Saatchi-Gallery zeigt Graffiti und Straßenkunst

Die Londoner Saatchi Gallery erforscht in einer neuen Ausstellung den Einfluss von Graffiti und Straßenkunst auf der ganzen Welt. Gezeigt werden Werke von mehr als 100 Künstlern.

BEYOND THE STREETS LONDON fängt historische Momente dieser künstlerischen Bewegung ein.

Londoner Straßenkunst Foto: Damon Embling

"Der nicht offiziell genehmigte, vandalistische, rebellische Charakter der Bewegung steht im Mittelpunkt der Ausstellung", so Ko-Kurator Evan Pricco. "Aber es geht auch darum, wie sie sich entwickelt und wie sie die Art und Weise beeinflusst hat, wie die Leute Mode, wie sie Fotografie, wie sie Musik machen."

Fasziniert von Gesichtern

Vhils zeigt immer wieder Gesichter Foto: Damon Embling

Der portugiesische Künstler Alexandre Farto, Spitzname Vhils, ist von Gesichtern fasziniert. Er verwendet gebrauchte Materialien, um Wände neu zu gestalten.

Seine Werke stehen im Mittelpunkt der Saatchi-Ausstellung. "Die Arbeit, die ich mache, der ganze Prozess beinhaltet immer einen Akt der Zerstörung, der etwas Neues schafft. Es geht darum, die Oberfläche von Wänden im öffentlichen Raum, Türen oder anderen Objekten, um die sich die Stadt nicht kümmert, abzutragen", so Vhils. "Durch das Aufdecken, das Kratzen an der Oberfläche, erschaffe ich Geschichten, meist über Menschen, die mit diesen Objekten oder dieser Stadt zu tun haben."

Bei Graffiti geht es um Namen und Buchstaben

Von Gesichtern zur Kreativität einer anderen Art vom niederländischen Künstler Boris Tellegen, auch bekannt als Delta.

"Bei Graffiti geht es um deinen Namen. Aber es geht auch um die Form der Buchstaben", erklärt Boris Tellegen. "Es geht darum, sie zu formen, sie zu quetschen und zu dehnen."

Buchstaben muss man quetschen: Kunst in der Londoner Saatchi Gallery Foto: Damon Embling

Nach Ausstellungen in LA und New York zeigt diese Schau neue Werke in London:

"Es gibt so viel über die Londoner Graffiti und Straßenkultur zu sagen", meint Laura Uccello, Partnerships Director der Saatchi Gallery. "Es gibt viele Aspekte in der Ausstellung, insbesondere die New York City Rap Tour, die zeigen, wie das mit der Musikszene und der Szene der visuellen Kultur zusammenhängt."

Street Culture Archivist Killa Kela fügt an:_"Es gibt so viel, was man zurückverfolgen kann, von den Anfängen von Graffiti bis hin zur gesamten Marketingwelt und den neuen Medien. Das ist unglaublich." _

BEYOND THE STREETS LONDON läuft in der Saatchi Gallery bis zum 9. Mai.