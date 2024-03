Von Euronews

Banksy ist bekannt dafür, nachts unangekündigt Bilder auf Gebäude oder andere Oberflächen zu sprühen. Nun ist ein neues Werk des Streetart-Künstlers in der britischen Hauptstadt zu sehen

Im Norden Londons ist ein neues Wandgemälde des Streetart-Künstlers Banksy aufgetaucht. Das Kunstwerk, das auf die weiße Wand eines Gebäudes gemalt wurde, ist einfarbig grün. Es ist hinter einen kahlen Baum gesprüht worden.

Somit sieht es in richtigem Blickwinkel so aus, als ob der Baum Blätter trage. Darunter ist eine Frau zu sehen, die offenbar einen Schlauch in der Hand hält.

Auf Social Media bestätigte Banksy, das Bild in der Hornsey Road im Stadtteil Finsbury Park gemalt zu haben.