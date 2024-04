Sony World Photography Awards 2024: Das sind unsere Lieblingsbilder

Ob Feuerfest, Architektur oder Tierwelt: Für die Sony World Photography Awards 2024 wurden über 395.000 Fotos eingereicht. Das sind unsere Lieblingsbilder aus der ganzen Welt.

Die World Photography Organisation hat die Auswahlliste für den offenen Wettbewerb der Sony World Photography Awards 2024 veröffentlicht. Dabei werden die besten Einzelbilder aus der ganzen Welt vorgestellt.

In die engere Wahl gekommen sind Ana Skobe aus Slowenien mit "Falling Out of Time", das die Eleganz eines Leuchtturms vor dem Hintergrund der Abenddämmerung einfängt. Ian Ford aus Großbritannien präsentiert mit "Caiman Crunch" ein beeindruckendes Bild eines Jaguars, der ein Krokodil angreift.

395.000 Bilder aus mehr als 220 Ländern und Regionen

Für den Wettbewerb wurden 395.000 Bilder aus mehr als 220 Ländern und Regionen eingereicht.

Euronews hat seine Lieblingsbilder aus zehn verschiedenen Kategorien zusammengestellt. Darunter Architektur, Lifestyle, Porträt, Reise, Tierwelt und Natur.

Unsere Auswahl:

Der Gewinner des prestigeträchtigen Wettbewerbs wird bei der großen Preisverleihung am 18. April in London bekannt gegeben.

Favoriten der Shortlist

Auch Fotos, die in die engere Wahl kommen werden vom 19. April bis zum 6. Mai 2024 im Somerset House in London im Rahmen der Ausstellung präsentiert.