Razzia bei Christdemokraten in Brüssel: Finanzbetrug bei der EVP?

Von Euronews

Belgiens Polizei hat gegenüber Medien bestätigt, dass im Hauptquartier der christdemokratischen Europäischen Volkspartei (EVP) in Brüssel an diesem Dienstag eine Razzia durchgeführt wurde. Die Polizei hat offenbar mehrere Computer in dem Gebäude in der Rue du Commerce in der belgischen Hauptstadt beschlagnahmt.

Die EPP hat die Polizeiaktion auf Twitter bestätigt und erklärt, diese stehe in Zusammenhang mit Ermittlungen bei der CDU in Thüringen. Auch Polizeikräfte aus Deutschland seien involviert.

Wie EURAKTIV meldet, wollte die Europäische Volkspartei - zu der die CDU/CSU gehört - im Laufe des Tages eine Presseerklärung herausgeben.

Der Vorsitzende von Europas Christdemokraten (EVP) ist der CSU-Politiker Manfred Weber. Zu dieser größten und ältesten Gruppe im Europaparlament gehört auch die Parlamentspräsidentin Roberta Metsola aus Malta.

Vom Finanzskandal um italienische und griechische Abgeordnete, der das Europaparlament in den vergangenen Monaten erschüttert hatte, waren vor allem sozialistische Politiker und Politikerinnen betroffen.