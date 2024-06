Copyright Peter Dejong/Copyright 2024 The AP. All rights reserved

Peter Dejong/Copyright 2024 The AP. All rights reserved

Geert Wilders von der PVV (Partei für die Freiheit), eine der Parteien, die Berichten zufolge Ziel des Cyberangriffs waren - Copyright Peter Dejong/Copyright 2024 The AP. All rights reserved

Geert Wilders von der PVV (Partei für die Freiheit), eine der Parteien, die Berichten zufolge Ziel des Cyberangriffs waren - Copyright Peter Dejong/Copyright 2024 The AP. All rights reserved

Dieser Artikel wurde im Original veröffentlicht auf Englisch

Am Donnerstag griffen Hacker die Webseiten von mindestens drei politischen Parteien in den Niederlanden an. Die kremlnahe Hackergruppe HackNeT übernahm die Verantwortung.