"Produktive Entwicklung": Venezuela und die EU nähern sich einander an

Venezuela und die Europäische Union haben mit der Abhaltung eines hochrangigen Treffens in Caracas einen neuen Schritt zur Wiederherstellung ihrer politischen Beziehungen unternommen.

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Das Treffen fand im Bundesgesetzgebungspalast statt und wurde vom Präsidenten der venezolanischen Nationalversammlung, Jorge Rodríguez, gemeinsam mit Vertretern des Europäischen Auswärtigen Dienstes geleitet.

Rodríguez zufolge konnte bei dem Treffen ein Fahrplan für die "produktive Entwicklung" im Rahmen des laufenden Dialogs zwischen Caracas und Brüssel festgelegt werden. "Wir haben eine Arbeitsagenda für die produktive Entwicklung aufgestellt", sagte der Pro-Chávez-Chef, ohne nähere Angaben zu den betroffenen Sektoren zu machen.

Von europäischer Seite nahmen der stellvertretende Generaldirektor für Amerika des Europäischen Auswärtigen Dienstes, Pelayo Castro Zuzuárregui, die Geschäftsträgerin der Europäischen Union in Venezuela, María Antonia Calvo Puerta, und Adriana Vázquez, Leiterin der Abteilung für Südamerika, an dem Treffen teil. Auch der erste Vizepräsident des Parlaments, Pedro Infante, und der stellvertretende venezolanische Minister für Nordamerika und Europa, Oliver Blanco, waren anwesend.

Der parlamentarische Dialog kommt zu den Treffen hinzu, die diese Woche zwischen europäischen Vertretern und Mitgliedern der venezolanischen Exekutive stattgefunden haben, darunter ein Treffen mit der Interimspräsidentin Delcy Rodríguez, bei dem es um den Übergang zu einer neuen Phase "herzlicher und produktiver" Beziehungen ging, wie das staatliche Fernsehen VTV berichtete.

Diese institutionelle Annäherung findet auch parallel zu einer intensiven diplomatischen Agenda der venezolanischen Opposition in Europa statt, die von María Corina Machado angeführt wird, die Kontakte zu mehreren europäischen Staatsoberhäuptern unterhielt und an diesem Samstag in der Real Casa de Correos die Goldmedaille der Gemeinschaft von Madrid von deren Präsidentin Isabel Díaz Ayuso entgegennehmen wird.

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IWF und Weltbank: die andere Säule des internationalen Tauwetters

Die Annäherung an die EU fällt zeitlich mit einem wichtigen Wendepunkt im wirtschaftlichen Bereich zusammen. Der Internationale Währungsfonds (IWF) und die Weltbank kündigten diese Woche die Wiederaufnahme ihrer Beziehungen zu Venezuela an, die seit 2019 aufgrund von Problemen mit der Anerkennung der Regierung ausgesetzt waren.

Der Interimspräsident begrüßte die Entscheidung und prangerte an, dass der "venezolanische Extremismus" bei seinen jüngsten Besuchen in europäischen Hauptstädten versucht habe, die Rückkehr des Landes in die Finanzgremien zu verhindern. "Es ist sehr bedauerlich, dass sie versucht haben, einen so wichtigen Schritt für unsere Wirtschaft zu verhindern", sagte sie im staatlichen Fernsehen.

Rodríguez bezeichnete die Wiederaufnahme der Beziehungen als "einen sehr wichtigen Schritt für die venezolanische Wirtschaft" und dankte den Vereinigten Staaten und mehreren Vermittlungsländern für ihre Unterstützung. Für Caracas bedeutet die Normalisierung der Beziehungen zum IWF und zur Weltbank eine Stärkung des Prozesses der internationalen Wiedereingliederung, den es nun auch auf politischer Ebene mit der Europäischen Union zu konsolidieren versucht.