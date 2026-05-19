Wie der Verteidigungsminister an diesem Dienstag mitgeteilt hat, fordert Malaysia von einem norwegischen Unternehmen umgerechnet mehr als 216 Millionen Euro Entschädigung für ein geplatztes Geschäft zur Lieferung eines Raketensystems für neue Kriegsschiffe.

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Mohamed Khaled Nordin sagte, die Regierung habe eine Mitteilung an Kongsberg Defence & Aerospace geschickt und fordere Entschädigung für "direkte und indirekte Kosten" im Zusammenhang mit Norwegens Entscheidung, die Exportgenehmigung für das Raketensystem zu widerrufen. Dieser Widerruf habe einen diplomatischen Streit ausgelöst.

Das Außenministerium in Oslo hat bestätigt, dass bestimmte Genehmigungen für den Export spezieller Verteidigungstechnologie nach Malaysia widerrufen worden seien.

Dies sei "ausschließlich auf die Anwendung der norwegischen Exportkontrollvorschriften zurückzuführen, und es ist bedauerlich, dass Malaysia davon betroffen ist", erklärte das Ministerium und fügte hinzu, es könne sich nicht zu einzelnen Verträgen äußern.

Der Schritt hatte die Lieferung des Naval Strike Missile Systems sowie von Komponenten für Trägerraketen blockiert, die im Rahmen einer Vereinbarung von 2018 für Malaysias Küstenkampfschiff-Programm bestimmt waren.

Ein NSM Naval Strike Missile des norwegischen Unternehmens Kongsberg ausgestellt in Le Bourget, 29. Oktober 2014 AP Photo

Mohamed Khaled erklärte gegenüber Reportern in einer Marinewerft etwa 160 Kilometer von der Hauptstadt Kuala Lumpur entfernt, dass sein Land die Millionen-Entschädigung fordere und verwies auf bereits gezahlte direkte Kosten von 126 Millionen Euro sowie indirekte Kosten, für die Malaysia ebenfalls Entschädigung fordere.

Der malaysische Regierungschef Anwar Ibrahim hatte in der vergangenen Woche erklärt, er habe in einem Telefonat mit seinem norwegischen Amtskollegen Jonas Gahr Støre seinen "vehementen Einspruch" erhoben und die Entscheidung als "einseitig und inakzeptabel" bezeichnet.

Anwar Ibrahim warnte davor, dass die Entscheidung "schwerwiegende Folgen für die Einsatzbereitschaft der malaysischen Verteidigung und das Modernisierungsprogramm für das Littoral Combat Ship (LCS)" haben werde.

Das LCS-Programm, das in Malaysia 2011 mit einem ersten Vertrag über sechs Schiffe genehmigt worden war, wurde später von Vorwürfen über steigende Kosten und Missmanagement belastet. Nach einer Überprüfung durch die Regierung wurde es im Jahr 2023 neu aufgelegt und die Anzahl der Schiffe auf fünf reduziert.

Die Auslieferung des ersten Schiffes, die für August erwartet wurde, sei aufgrund von Verzögerungen bei der Lieferung von Ausrüstung und laufenden Nacharbeiten auf Dezember verschoben worden, berichteten Beamte in örtlichen Medien.

Mohamed Khaled sagte, die Entscheidung Norwegens habe Fragen über die "Zuverlässigkeit des internationalen Engagements" der Verteidigungspartner aufgeworfen, insbesondere in Bezug auf westliche Länder und Mitglieder der NATO.

Der malaysische Regierungschef Anwar Ibrahim, Kuala Lumpur, 7. Februar 2026 AP Photo

"Was uns passiert ist, ist nicht nur eine Frage der Beschaffung von Verteidigungsgütern, sondern spiegelt ein größeres Problem wider, nämlich die Erosion des Vertrauens zwischen den Ländern in internationalen Beziehungen", klagte Khaled. "Was Norwegen getan hat, könnte von anderen Ländern nachgeahmt werden."

Laut örtlichen Medien wird Khaled seinen norwegischen Amtskollegen Tore O. Sandvik Ende des Monats in Singapur im Rahmen des jährlichen Verteidigungsforums Shangri-La Dialogue treffen.