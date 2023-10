DR Kongo setzt auf eine langfristige Perspektive in der Landwirtschaft

Auf dem AgriBusiness-Forum in Kinshasa wurde Lösungsansätze für die wirtschaftlichen Herausforderungen diskutiert.

Mit einem Territorium, das viermal so groß ist wie Frankreich, einem landwirtschaftlichen Produktionspotenzial, das ein Viertel der Weltbevölkerung ernähren könnte, klimatischer Vielfalt, Süßwasserreserven und Wasserkraftpotenzial verfügt die Demokratische Republik Kongo über große Trümpfe. Aber angesichts der unsicheren Ernährungslage scheinen sie nicht viel zu zählen. 27 Millionen Menschen sind davon betroffen, jedes Jahr gibt das Land Milliarden Dollar für Nahrungsmittelimporte aus. Wie lässt sich das alles lösen? Darüber wurde auf dem AgriBusiness Forum in Kinshasa diskutiert.

Landwirtschaftliches Wachstum ist notwendig. Es ist wirksamer bei der Armutsbekämpfung als Wachstum in anderen Sektoren. Deshalb hat das Forum ein Ökosystem rund um die Landwirtschaft geschaffen, das auch die Bereiche Finanzen, Industrie, Energie und Infrastruktur umfasst. Ziel ist es, die Maßnahmen zur Förderung des Sektors zu multiplizieren. Dabei geht es um wirtschaftliche, soziale und ökologische Fragen.

"Wir haben keine Zeit mehr, über Potenziale zu reden. Wir müssen dringend handeln", fordert der Finanzminister der DR Kongo Nicolas Kazadi. "Die Bewältigung der Probleme in der Landwirtschaft beruht auf drei Säulen. Die erste ist die Infrastruktur. Zweitens geht es um die Regierungsführung, das Geschäftsumfeld und drittens um die Frage der unternehmerischen Kultur, zuerst bei den Einheimischen und dann bei den Ausländern. Wir müssen das tun, weil wir zu lange und zu stark vom Bergbausektor abhängig waren, und der wird irgendwann ausgeschöpft sein. In der Landwirtschaft haben wir eine langfristige Perspektive. Es ist also mehr denn je an der Zeit, die gute Konjunktur im Bergbau zu nutzen, um etwas anderes aufzubauen, um unsere Wirtschaft zu diversifizieren, indem wir uns auf unseren sichersten und nachhaltigsten Trumpf stützen: die Landwirtschaft und die Agroindustrie."

Reformprogramm der Regierung

Die Regierung hat ein Reformprogramm aufgelegt, um die Entwicklung privater Investitionen in den wichtigsten landwirtschaftlichen Wertschöpfungsketten zu fördern. Die Strategie ist auf zehn Jahre angelegt. Sie stärkt die Produktivität der Landwirte und das Humankapital, baut die Energie- und Transportinfrastruktur aus und verbessert die staatlichen Rahmenbedingungen. Ein positiver Kreislauf, der die Zusammenarbeit zwischen nationalen und internationalen Akteuren und Organisationen fördert.

"Wir arbeiten sowohl mit dem öffentlichen als auch mit dem privaten Sektor zusammen", erklärt Mary Porter Peschka, Regionaldirektorin für Ostafrika beim IFC. "Gerade haben wir eine Reihe von Studien über die wichtigsten Agrarsektoren abgeschlossen. Und wir sind auch auf der Investitionsseite tätig, wir vergeben Kredite, wir beteiligen uns an landwirtschaftlichen Unternehmen im Land. All das zusammen und eine gute Politik der Regierung werden die Dinge voranbringen."

Das Land könnte seine Nahrungsmittelproduktion erhöhen, um seine 100 Millionen Einwohner zu ernähren und seine Exporte zu steigern. Der Sektor beschäftigt etwa 70 % der Bevölkerung und erwirtschaftet 20 % des BIP. Trotz dieses Potenzials sind die landwirtschaftlichen Erträge gering. Nur knapp 30 der 80 Millionen Hektar Land sind kultiviert.

"Wir schaffen Anreize, wir unterstützen die Unternehmer in den Gründerzentren, sie müssen das Gesetz kennen. Sie müssen wissen, wie man einen Geschäftsplan schreibt", erklärt Anthony Nkinzo Kamole, Geschäftsführer, ANAPI Demokratische Republik Kongo. "Sie müssen bankfähige Projekte entwickeln. Und sie müssen ein Finanzmanagement für ihr Projekt haben. Wir müssen mit unseren 80 Millionen Hektar Ackerland dafür sorgen, dass die Unterernährung reduziert wird. Scheitern ist keine Option."

Proaktive Politik

Im Rahmen dieser proaktiven Politik wurden sechs über das ganze Land verteilte Standorte für den Anbau von Nahrungsmitteln in großem Maßstab für den lokalen Verbrauch eingerichtet. Ein Beispiel hierfür ist das Unternehmen Bio Agro-Business in der Provinz Zentralkongo. Das Unternehmen produziert Langkornreis mit einem agroindustriellen Ansatz und bietet Schulungen in ländlichen Gebieten an.

Bienvenu Bieka, Manager bei Bio Agro Business in Kimpese: "Unsere Agraringenieure helfen den Bauern, ihre Erträge zu verbessern. Wir geben ihnen Saatgut und stellen ihnen Maschinen für ihre Arbeit zur Verfügung. Wir kaufen ihre Produkte, damit sie ein gutes Leben führen können."

Diese Inkubatoren fördern das private Unternehmertum vor Ort, indem sie Jungunternehmer unterstützen, die sich auf Parzellen in der Nähe der Produktionsstätten niederlassen. Die Demokratische Republik Kongo hat in einem globalen Kontext, der von Umwelt- und Sicherheitskrisen geprägt ist, die Landwirtschaft zum Dreh- und Angelpunkt ihrer wirtschaftlichen Entwicklung gemacht.

"Es ist wichtig, dass wir an unser Potenzial glauben", meint Gracia K. Kabanga, Terra, Demokratische Republik Kongo. "Es gibt die Unternehmen. Sie haben den Ehrgeiz, den Mut und wahrscheinlich auch das Know-how, um das zu schaffen, was sie tun. Sie brauchen nur ein wenig Unterstützung. Das Wichtigste ist, dass man uns die Möglichkeit gibt, den Rahmen, damit wir uns voll entfalten können."